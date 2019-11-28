Политика

Украина рассмотрит поднимаемый Литвой вопрос об отказе от закупки электроэнергии, которая будет производиться Белорусской атомной электростанцией (БелАЭС), строящейся Беларусью рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса. Об этом заявил в среду во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой президент Украины Владимир Зеленский, сообщают литовские СМИ.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил на брифинге для прессы, что ознакомил своего украинского коллегу с позицией Литвы. «Я изложил причины нашей обеспокоенности по БелАЭС «, — отметил он.

«Все, что важно для вас (Литвы. — Ред.), что касается безопасности, то важно и для украинцев. Я услышал ваш сигнал и обязательно с министром энергетики рассмотрю этот вопрос», — ответил Зеленский.

Литва заявляет, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и принял закон, запрещающий покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через литовские электросети. Вильнюс ищет союзников такому решению на двустороннем уровне и в рамках ЕС. Литва прежде всего надеется на солидарность соседней Польши и других стран Балтии. В свою очередь Польша заявила, что готова поддержать Литву.

На прошлой неделе министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в увеличении импорта электроэнергии из Беларуси, который можно нарастить только с БелАЭС. Ее первый блок должен быть пущен в начале 2020 года.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России и Беларуси стал возможен вследствие поправки в законодательство, принятой Верховной Радой Украины 18 сентября, которую пролоббировал глава парламентского Комитета по энергетике Андрей Герус.

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