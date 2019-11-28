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Трагедия на Дунае в Будапеште: прокуратура требует 9 лет лишения свободы для украинского капитана
В Венгрии выдвинули официальное обвинение украинскому капитану швейцарского круизного судна Viking Sigyn, которое столкнулось с прогулочным катером Hableány, в результате чего погибли 28 человек.
Как сообщает Hungary Today, венгерский прокурор требует, чтобы суд заключил в тюрьму капитана судна на девятилетний срок, а также запретил ему управлять водным транспортом в течение 9 лет при условии, что обвиняемый признает свою вину и откажется от права на суд.
Согласно обвинительному заключению прокуратуры Будапешта, капитан круизного корабля потерял бдительность во время управления судном в течение нескольких минут, что привело к трагедии.
Кроме того, украинец также не смог удерживать безопасное расстояние и сигнализировать о намерениях обогнать экскурсионный катер. Капитана также обвиняют в том, что он не выполнил обязательства по оказанию помощи пострадавшим после столкновения.
Напомним, 29 мая на Дунае столкнулись большое круизное судно и малый прогулочный катер. От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Всего на борту катера было 35 человек. Спаслись только семеро.
Венгерский суд на месяц арестовал украинского капитана лайнера Viking Sigyn по обвинению в преступной халатности, но потом освободил его под залог в размере 15 млн венгерских форинтов (более 50 тысяч долларов). Однако позднее Верховный суд Венгрии решил, что июньское решение суда Будапешта освободить украинца под залог противоречит национальному законодательству, и отменил его.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!