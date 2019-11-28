- 17:57 Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену
- 17:50 На админгранице с Крымом началась масштабная облава на нелегальных перевозчиков
- 17:45 В «Зважені та щасливі» вернется самая скандальная участница проекта
- 17:44 Трагедия на Дунае в Будапеште: прокуратура требует 9 лет лишения свободы для украинского капитана
- 17:27 Стало известно, как Украина может спасти Беларусь от Путина
- 17:21 Оккупанты обвинили в терроризме «атамана крымского казачества», награжденного медалью «За возвращение Крыма»
- 17:17 «Быть гением — это пытка»: 45 лет назад Джон Леннон в последний раз вышел на сцену
- 17:17 Зеленский в Вильнюсе пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси, – литовские СМИ
- 17:13 «Содержанка миллиардера»: Оля Полякова впечатлила блестящим образом
- 16:58 Угрожал "отбить бошки": нардеп от "Голоса" пожаловалась в ГПУ на экс-советника главы Минздрава
- 16:48 В Украине впервые за годы независимости проведут аудит Верховной Рады
- 16:47 Суд снова отказал прокуратуре в аресте Ляшко
В «Зважені та щасливі» вернется самая скандальная участница проекта (фото)
В четверг, 28 ноября, состоится показ 14-го выпуска самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» телеканала СТБ. (О 13-м выпуске читайте здесь.) Борьбу за победу продолжают участники команд тренеров Марины Боржемской и Иракли Макацарии. До финала осталось четыре недели. Финал проекта выйдет в эфир 26 декабря. Борьбу продолжает восьмерка героев.
Традиционно каждый год в лагере похудения проходит неделя, когда на проекте появляется «мафия». Анита предложит участникам «договор» с наказаниями для жителей лагеря. Каждый его пункт превратится в минус 1 килограмм, если мафию не рассекретят, а если раскроют, все килограммы лягут на весы со значением плюс.
Неожиданно на 14-й неделе в лагерь вернется самая скандальная участница проекта Рима Пенджиева. Известная модель XL покинула проект на пятой неделе. Причем по собственному желанию.
— Я просто начала задыхаться, — рассказала Рима «ФАКТАМ». — Я находилась в обстановке ненависти зла и негатива. Меня это разрушало! Люблю позитивных людей, а на проекте столкнулась с такими, которых обычно обхожу стороной.
Рима призналась, что вернется на проект и постарается испортить жизнь своему бывшему — Евгению.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Рима Пенджиева откровенно рассказала о том, что происходило за кулисами шоу, о своем отношении к участникам, скандалах и причинах своего ухода.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!