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Шоу-бизнес

В «Зважені та щасливі» вернется самая скандальная участница проекта (фото)

17:45 28 ноября 2019 126
Рима Пенджиева
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 28 ноября, состоится показ 14-го выпуска самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» телеканала СТБ. (О 13-м выпуске читайте здесь.) Борьбу за победу продолжают участники команд тренеров Марины Боржемской и Иракли Макацарии. До финала осталось четыре недели. Финал проекта выйдет в эфир 26 декабря. Борьбу продолжает восьмерка героев.

Традиционно каждый год в лагере похудения проходит неделя, когда на проекте появляется «мафия». Анита предложит участникам «договор» с наказаниями для жителей лагеря. Каждый его пункт превратится в минус 1 килограмм, если мафию не рассекретят, а если раскроют, все килограммы лягут на весы со значением плюс.

Неожиданно на 14-й неделе в лагерь вернется самая скандальная участница проекта Рима Пенджиева. Известная модель XL покинула проект на пятой неделе. Причем по собственному желанию.

— Я просто начала задыхаться, — рассказала Рима «ФАКТАМ». — Я находилась в обстановке ненависти зла и негатива. Меня это разрушало! Люблю позитивных людей, а на проекте столкнулась с такими, которых обычно обхожу стороной.

Рима призналась, что вернется на проект и постарается испортить жизнь своему бывшему — Евгению.

Рима и Евгений

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Рима Пенджиева откровенно рассказала о том, что происходило за кулисами шоу, о своем отношении к участникам, скандалах и причинах своего ухода.

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