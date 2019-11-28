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- 21:37 Между Украиной и Польшей новое громкое "недоразумение" из-за скандального решения властей Перемышля
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Между Украиной и Польшей новое громкое "недоразумение" из-за скандального решения властей Перемышля
В четверг, 28 ноября, в польском городе Перемышль ликвидировали улицу греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Напомним, в 2017 году в Грушовичах возле Перемышля поляки демонтировали памятник воинам УПА.
Улица существовала с 2013 года и насчитывала всего несколько десятков метров перед греко-католическим собором. В результате ее присоединили к соседней улице. Название было символической данью украинской греко-католической общине города, в которой Коциловский был епископом.
Украинские дипломаты в Польше назвали решение властей Перемышля «посягательством на доброе имя» Иосафата Коциловского, и таким, что не может быть оправдано.
«Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности — равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Иосафат Коциловский (1876−1947) — священник, доктор философии и теологии, епископ Перемышльской епархии УГКЦ (1917−1947). После Второй мировой войны был арестован советской властью и умер в тюрьме в Киеве. В 2001 году при участии папы Иоанна Павла II в Ватикане состоялось провозглашение декрета мученичества Иосафата Коциловского и признание его блаженным.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что комиссия польского Института национальной памяти возобновила поиски жертв Волынской трагедии, виновными в которой поляки считают украинцев.
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