В Одессу прибыл французский военный корабль (фото)

Украина

В четверг, 28 ноября, в Одесский морской порт с дружеским визитом прибыл корабль ВМС Французской Республики Commandant Birot (F796). Корвет пришвартовали у причала № 16 пассажирского комплекса порта.

Корабль прибыл из Грузии. В Батуми французские моряки вместе с представителями Береговой охраны МВД и Сил специальных операций Минобороны Грузии проводили совместные учения в море. Тренировку типа PASSEX планируется провести также у берегов Одессы.

«Во время подобных учений появляется возможность усовершенствовать мастерство и морскую выучку личного состава кораблей, обменяться опытом с коллегами-моряками, которые руководствуются в своей повседневной деятельности стандартами НАТО. Кроме того, отработать навыки противовоздушной и противоминной обороны, патрулирования и связи. Цель тренировок типа PASSEX — довести действия экипажей кораблей до автоматизма», — сообщили в командовании ВМС ВС Украины.

Commandant Birot пробудет в Одессе несколько дней. Это 28-й корабль ВМС нечерноморских стран НАТО, зашедший в Черное море в 2019 году.

В ходе визита французская сторона планирует присоединиться к торжественному открытию памятника в честь французских летчиков, погибших во время Первой мировой войны.

Как сообщает Минобороны, корабли ВСФ Франции — не частые гости в Украине, но, тем не менее, с момента оккупации Крыма уже 4 корабля побывали в украинских портах. Так, в ноябре 2017 года в Одесский порт зашел французский военный фрегат-«невидимка».

В командовании ВМС ВСУ отмечают, что в этом году представители французских ВМС уже посещали Украину. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлый раз тральщик «Каприкон» вместе с ракетным катером ВМС Украины «Прилуки» проводили совместную тренировку типа PASSEX в Черном море.

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