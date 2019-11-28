В Киеве частично перекроют Набережное шоссе

Общество и люди

В пятницу, 29 ноября, (с 22:00 и до 5:00 30 ноября) на Набережном шоссе планируются противоаварийные работы — под прогоном Паркового пешеходного моста на Труханов остров. В связи с этим на Набережном шоссе (непосредственно под мостом) движение транспорта будет ограничено.

В ночь на 29 ноября «Киевпасстранс» внес изменения в работу трамваев и троллейбусов.

Трамвай № 16 будет курсировать по сокращенному графику из-за ремонта путей на улице Малиновского.

Последние отправления:

от Контрактовой площади в 21:40, 22:00,

от станции метро «Героев Днепра» — в 22:00, 22:25.

В 06:00 движение транспорта восстановят.



Сокращенный режим работы у трамваев № № 8 и 29 связан с ремонтом колеи по улице Привокзальной.

Последние отправления трамвая № 8:

от станции метро «Лесная» в 22:24, 22:36,

от станции метро «Позняки» — в 22:26, 22:50;

Последние отправления трамвая № 29

от станции «Лесная» в 22:18, 22:40,

от станции метро «Бориспольская» — в 22:25, 22:45.

В 05:40 график восстановят.

А вот 3 декабря движение трамваев №№ 12, 17 временно приостановят, так по Лесной трассе службы будут обрезать аварийные деревья.

Ориентировочно с 10:00 до 15:00 трамваи поедут соответственно от Контрактовой площади и улицы Иорданской до площади Т. Шевченко.

По маршруту площадь Т. Шевченко — Пуща-Водица организуют работу автобуса № 12Т по трассе: «Площадь Тараса Шевченкл — Минский проспект — Большая Кольцевая дорога — улица Городская — улица Федора Максименко — 5 линия — улица Юнкерова — 7 линия (в обратном направлении 5 линия) — улица Квитки Цисик — улица Селянская (до улицы Юнкерова). Пассажиры могут пользоваться в автобусе месячными проездными, приобретенными для проезда в трамвае.





Изменения в работе ночного троллейбуса № 91Н связаны с ремонтом контактной сети по бульвару Дружбы народов.

В ночь на 29 ноября (с 01:40 до 03:40) движение электротранспорта организовано от улицы Милославской до Дарницкой площади и от Центрального ж/д вокзала до станции метро «Лыбедская».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в выходные снова отменят скоростной трамвай.

Между тем городская электричка будет курсировать с 29 ноября по 1 декабря в привычном режиме.



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