Украина

Украинский завод, принадлежащий семье экс- министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, поставляет свою продукцию в Россию.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что расположенный в Сумской области Свесский насосный завод, который входит в Промышленно-инвестиционную группу «Аурум груп», основанную дочерью экс-министра Аленой Лебедевой, через своих посредников поставляет продукцию на российские государственные пороховые заводы, которые производят боеприпасы для армии РФ.

Официальные компании-дилеры российского завода принадлежат Галине Гутариной, которая, по данным СМИ, является сестрой Лебедева.

На запрос журналистов на Свесском насосном завод ответили, что не имеют никакого отношения к российским дистрибьюторам своей продукции и не знаю, кому они ее поставляют.

В СНБО заявили, что предложений по введению санкций против этих предприятий к ним не поступало.

Напомним, экс-министра обороны признали пропавшим в феврале 2015 года и объявили во всеукраинский розыск. Прокуратура подозревает его в содействии правоохранителям в превышении власти относительно участников протестов на Майдане. Однако на данный момент расследование приостановлено.

По данным СМИ, Лебедев живет в Севастополе и ведет там строительный бизнес.

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