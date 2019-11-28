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Украинский завод помогает в изготовлении боеприпасов для российской армии, — рассследование СМИ (видео)
Украинский завод, принадлежащий семье экс- министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, поставляет свою продукцию в Россию.
Журналисты программы «Схемы» выяснили, что расположенный в Сумской области Свесский насосный завод, который входит в Промышленно-инвестиционную группу «Аурум груп», основанную дочерью экс-министра Аленой Лебедевой, через своих посредников поставляет продукцию на российские государственные пороховые заводы, которые производят боеприпасы для армии РФ.
Официальные компании-дилеры российского завода принадлежат Галине Гутариной, которая, по данным СМИ, является сестрой Лебедева.
На запрос журналистов на Свесском насосном завод ответили, что не имеют никакого отношения к российским дистрибьюторам своей продукции и не знаю, кому они ее поставляют.
В СНБО заявили, что предложений по введению санкций против этих предприятий к ним не поступало.
Напомним, экс-министра обороны признали пропавшим в феврале 2015 года и объявили во всеукраинский розыск. Прокуратура подозревает его в содействии правоохранителям в превышении власти относительно участников протестов на Майдане. Однако на данный момент расследование приостановлено.
По данным СМИ, Лебедев живет в Севастополе и ведет там строительный бизнес.
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