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Наталья Могилевская впервые рассказала о своем возлюбленном (фото, видео)
Известная украинская певица Наталья Могилевская появилась на награждении премии программы «Зірковий шлях» («Украина»). В роскошном платье от дизайнера Ирины Марчук, Наталья вся светилась, принимая комплименты. Артистка не так давно призналась, что снова влюблена. Правда, называть имя своего избранника пока не спешит и не появляется с ним на светских мероприятиях.
— Мне не хочется делиться подробностями личной жизни, — призналась «ФАКТАМ» Наталья Могилевская. — Достаточно того, что я сказала своей песней «Покохала», которую посвятила любимому. Кстати, уже не первый раз песня, написанная мной заранее, становится судьбоносной. Так было с хитом «Я танцевала» - он родился, а через две недели я стала участницей проекта «Танці з зірками». В начале августа я написала «Покохала», не зная, что уже в конце месяца буду обнимать любимого мужчину.
— Почему же вы раньше ее не написали?
— Это пришло само. Я никогда не пишу на заказ. У меня просто не получается. Все песни, написанные на заказ — дешевое, конъюнктурное дерьмо. Настоящие песни пишутся от души, будто продиктованные кем-то свыше. Я помню, как родилась эта песня. Сначала пришли слова: «Мама, я…», а сама думаю, ведь у меня уже есть песня про маму. И тут вдруг само собой рождается: «Покохала!». Думаю: «Вау! Вот оно!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Могилевская призналась, что готова выйти замуж и родить ребенка.
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