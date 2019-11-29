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Мир

Страсть к переговорам с "плохими парнями": Трамп неожиданно прибыл в Афгаснистан "поговорить" с талибами

0:30 29 ноября 2019 42
Трамп в Афганистане
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, помиловавший накануне Дня благодарения двух индеек с кличками Масло и Хлеб, неожиданно прибыл в четверг, 28 ноября, с необъявленным визитом в Афганистан.

Об этом передает Reuters.

В Афганистане американский президент, согласно сообщению, уже провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, после чего отправился с визитом на базу американских военных, которые дислоцируются в стране.

«Президентский самолет приземлился на аэродроме в Баграме после ночного полета из Вашингтона вместе с советником по национальной безопасности Белого дома Робертом О'Брайен, небольшой группой помощников и агентов секретных служб, а также группой репортеров», — рассказали в агентстве.

В свою очередь, издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп во время своего необъявленного визита в Афганистан собирается провести мирные переговоры с руководством группировки «Талибан».

«Талибан хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними… Мы будем оставаться до тех пор, пока у нас не будет соглашения или полной победы»,— сказал Трамп во время встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Он также подтвердил желание сократить присутствие американских войск в Афганистане до 8600 с 13 тысяч.

Напомним, 8 сентября Трамп внезапно объявил о прекращении мирных переговоров, которые вела его администрация с талибами. Трамп назвал причиной прекращения переговоров кровавые атаки «Талибана», которые продолжаются в Афганистане. В то же время американский президент пообещал продолжить борьбу против талибов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США могут увеличить денежную помощь Украине в 2020 году, однако за счет сокращения ассигнований на взносы в Североатлантический альянс (НАТО).

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