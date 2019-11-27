Дональд Трамп помиловал Хлеб с Маслом (видео)

Мир

Накануне Дня благодарения, который празднуют в США в четвертый четверг ноября, президент Дональд Трамп в ходе традиционной церемонии в Белом доме помиловал двух индеек, которым дали клички Масло и Хлеб (Butter и Bread). Они прибыли в Вашингтон с фермы, расположенной в штате Северная Каролина, и ночь перед церемонией провели в роскошном столичном отеле.

Как известно, индейка — главное украшение стола американцев в этот национальный праздник.

Как сообщает CBSN, ходе церемонии президент пошутил по поводу грозящего ему импичмента. Он заявил, что птицы сохраняют спокойствие при любых условиях. «Они уже получили повестки от Адама Шиффа явиться в его подвал в четверг», — сказал глава державы. Шифф — глава комитета Палаты представителей по разведке, который ведет расследование дела.

«Кажется, демократы обвиняют меня в том, что я слишком мягок с Турцией», — пошутил Трамп еще раз, используя игру слов turkey (индейка) и Turkey (Турция).

На церемонии присутствовала также жена Трампа Мелания, одетая в замшевое пальто Butberry и высокие замшевые сапоги коричнево-рыжих тонов.

По окончании мероприятия Дональд, Мелания и их 13-летний сын Бэррон отправились во Флориду, где встретят праздник в принадлежащем президенту частном курорте Мар-а-Лаго. Там к ним присоединятся другие члены семьи.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Трамп чествовал в Белом доме пса-героя, но собаке больше понравился вице-президент.

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