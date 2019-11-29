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«Челлендж со стулом» стал вирусным: женщины могут повторить его с легкостью, а мужчины — не в состоянии (видео)

В интернете распространяется так называемый «челлендж со стулом» (chair challenge), который доказывает, что у мужчин не всегда бывает физическое преимущество над женщинами. В том, что касается поднятия тяжестей или умения парковаться — возможно. А вот «челлендж со стулом», как оказалось, с легкостью может повторить любая женщина, а вот мужчины — не в состоянии.

Как пишет издание The Sun, задание состоит вот в чем. Нужно стать лицом к стене вплотную и отступить назад на два шага (то есть стоять от стены нужно на расстоянии, равном тройной длине вашей стопы). Затем наклониться к стене под прямым углом, уперевшись в нее головой. Взять стул, прижать его к груди, продолжая упираться головой в стену, и выпрямиться.

made my coworker do the chair challenge and??? LMMAOOK pic.twitter.com/RQ6d0IeRdH — auntie nay (@maddynay_) November 27, 2019

У мужчин этот несложный трюк вызывает существенные затруднения (хотя единицы все же справляются с этим тестом). В сети появилось множество видео, где они безуспешно пытаются выпрямиться— под смех торжествующих жен, подруг, сестер и коллег.

Fucking #ChairChallenge. Supuestamente los hombres no pueden hacerlo y las mujeres si pic.twitter.com/Yvo8WnNqyE — Adrian Arias (@adrianagustin) November 28, 2019

Ученые объясняют это тем, что у женщин, как говорил герой комедии «В джазе только девушки», «центр тяжести в другом месте». Поэтому, когда женщины сгибаются над стулом, их центр тяжести сосредотачиваемся над ногами, а у парней — над стулом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом популярном «челлендже с руками», который запустила в сети девушка.

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