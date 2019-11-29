23.92 / 24.18 26.23 / 26.57
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Челлендж со стулом» стал вирусным: женщины могут повторить его с легкостью, а мужчины — не в состоянии (видео)

10:24 29 ноября 2019 588
Мужчина и женщина со стулом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В интернете распространяется так называемый «челлендж со стулом» (chair challenge), который доказывает, что у мужчин не всегда бывает физическое преимущество над женщинами. В том, что касается поднятия тяжестей или умения парковаться — возможно. А вот «челлендж со стулом», как оказалось, с легкостью может повторить любая женщина, а вот мужчины — не в состоянии.

Как пишет издание The Sun, задание состоит вот в чем. Нужно стать лицом к стене вплотную и отступить назад на два шага (то есть стоять от стены нужно на расстоянии, равном тройной длине вашей стопы). Затем наклониться к стене под прямым углом, уперевшись в нее головой. Взять стул, прижать его к груди, продолжая упираться головой в стену, и выпрямиться.

У мужчин этот несложный трюк вызывает существенные затруднения (хотя единицы все же справляются с этим тестом). В сети появилось множество видео, где они безуспешно пытаются выпрямиться— под смех торжествующих жен, подруг, сестер и коллег.

Ученые объясняют это тем, что у женщин, как говорил герой комедии «В джазе только девушки», «центр тяжести в другом месте». Поэтому, когда женщины сгибаются над стулом, их центр тяжести сосредотачиваемся над ногами, а у парней — над стулом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом популярном «челлендже с руками», который запустила в сети девушка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Лука Затравкин

Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер