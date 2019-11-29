Бывший советник главы ОГА рассказал про «трэш и угар» в Днепропетровской области

Украина

Новый руководитель Днепропетровской областной администрации Александр Бондаренко не способен завершить масштабную реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, начатую его предшественниками. Об этом заявил в Facebook блогер Юрий Богданов, ранее занимавший должность советника главы ДнепрОГА.

«В любимой Днепропетровской области продолжается какой-то трэш и угар, — пишет Богданов. — Нынешний глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, увы, не менеджер-технократ, как можно было ожидать. Сейчас это полностью зависимый и ручной человек… А те, кто сейчас его водит за ручку, будут испытывать счастье с новым главой области, ибо этому, судя по всему, осталось недолго».

По словам Богданова, новый глава ОГА заморозил все начатые проекты, сославшись на результаты аудиторской проверки. При этом договора на проведение аудита нет, деньги за него из бюджета не выплачивались. «Александру забыли сказать, что ОГА за четыре года неоднократно и с диким пристрастием проверялась госаудитслужбой, чьи выводы являются официальными», — комментирует блогер.

Он приводит перечень объектов, которые команда предшественников Бондаренко не успела закончить. Среди них школы, детские садики, стадионы и бассейны, больницы и амбулатории, завершенных на 60% - 95%. «Итого. Почти 40 объектов находились на завершающей стадии. Добавим сюда 17 амбулаторий по региону, готовых на 20−60%», — говорит Богданов.

Новый руководитель Днепропетровской обладминистрации заявил, что работает над усовершенствованием уже сделанного. «Браво! Вначале вы остановили все стройки, поломали все сроки сдачи объектов, а теперь пытаетесь доделать то, что доделалось бы автоматически (надо было просто не ломать). Совершенней школ, которые строили мы, в стране нет. Просто достройте», — комментирует Богданов.

«Насколько мне известно, Александр кандидат № 1 на вылет с поста. Дискредитация новой власти в крупнейшем регионе страны главой ОГА — слишком нелепо само по себе. И хорошо, что это уже понимают», — констатирует бывший советник главы Днепропетровской обладминистрации.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области 9 тысяч жителей остались без водоснабжения и тепла в квартирах. Люди вынуждены рыть скважины и добывать воду самостоятельно.

Фото пресс-службы Днепропетровской ОГА

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