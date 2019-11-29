Шаг в объятия «русского мира»? В Украине хотят разрешить обучение в вузах на русском языке

Украина

До недавних пор, несмотря на то что в наших вузах языком обучения законом был определен украинский, для иностранцев были созданы программы на русском, английском, французском языках, а часть дисциплин для всех желающих могли преподавать на иностранных языках. Также было разрешено самостоятельно выбирать язык обучения частным и иностранным вузам. В апреле этого года языком преподавания в вузах закон оставил только государственный язык. Но то и дело возникают скандалы с преподаванием на русском. То в Одессе преподаватель не только ведет лекции на русском, но и внушает студентам, что Украину создали польские масоны, дабы насолить России. То в Киеве русскоязычный профессор рассказывает студентам, что украинцы тупые. А украинского языка вообще нет. Новый скандал вспыхнул после очередной попытки законодательно урегулировать правила применения иностранных языков в украинских вузах. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 2299, призванный усовершенствовать образовательную деятельность в сфере высшего образования. В частности, документ предлагает разрешить иностранцам и лицам без гражданства, обучающимся на платной основе, получать образование на иностранных языках. А также возвращает вузам право вводить английский язык обучения для всех желающих параллельно с украинским. Ряд украинских ученых и общественных деятелей подписали открытое письмо министру образования и науки Анне Новосад и главе профильного комитета ВР Сергею Бабаку, в котором указывают, что такая формулировка приведет к русификации иностранных студентов в Украине. Что является прямой целью России, выделяющей для этого огромные суммы. В данном же случае «Украина за свой счет будет содействовать достижению целей страны-агрессора». Подписанты призывают украинскую власть не поощрять обучение на русском языке и законодательно прописать возможность обучения иностранцев на «английском ли другом официальном языке Европейского союза».

«Если будет применяться русский язык обучения, опять начнется русификация Украины»

- Я считаю, что обучение иностранцев в Украине должно вестись не на каких угодно иностранных языках, а, например, на английском. Если же будет применяться русский язык обучения, опять начнется русификация Украины, — рассказал «ФАКТАМ» один из подписантов письма — известнейший украинский филолог, профессор и академик Александр Пономарив. — Помню, еще в советские времена к нам приезжали студенты из Чехословакии, рассказывали: в маленькой Словакии все иностранные студенты обучались на словацком. В Польше иностранцы обучаются на польском и английском. И так — в большинстве нормальных стран.

Если нужен иностранный язык, то, чтобы избежать русификации, чтобы вузы не выбирали языком обучения иностранцев русский, в законе надо конкретно указывать английский. Мне лично английский язык не нравится, но он завоевал весь мир, в любой части мира с помощью английского можно достичь взаимопонимания.

— Но не все ли равно, на каком языке иностранцы получат образование? Тем же русскоязычным гражданам постсоветских стран проще обучаться на русском. И если они приедут учиться в Украину, то могут не только не привезти к нам идеи русского мира, но и наоборот — понять опасность этого мира, и уехать домой с идеей борьбы с ним, украинскую идеологию.

— Если они приезжают к нам изучать конкретно русский язык как иностранный, пусть изучают. Но если они хотят выучиться на врачей, инженеров — пусть обучаются на украинском, на английском. Никакой украинской идеологии, обучаясь на русском, они не повезут. Борис Гринченко говорил: «Яка наша мова, такі й думки наші будуть: московська мова — московські думки». И эта истина не требует доказательств.

«Слуги» подыгрывают российским структурам"

Свое мнение о том, зачем и кому нужна эта поправка, «ФАКТАМ» высказал политолог Виктор Бобыренко.

— Вузы Киева и многих облцентров превратились в бюджетообразующие предприятия. Они привлекают инвестиции — к нам едут студенты из разных стран, и их родители или же госорганы этих стран становятся инвесторами, пополняя спецфонды вузов. Но не все едут за знаниями — многие просто хотят получить диплом. При молчаливом согласии руководства учебных заведений, кафедр такие студенты делают вид, что учатся, проплачивая несколько лет такого «обучения». Это позволяет нашим вузам не меняться по велению времени, а просто «косить бабло». И в этих условиях товар — не знания, а дипломы, которые продают наши университеты. Исключение составляют лишь медицинские вузы, где нужно сдавать тестовые лицензионные экзамены («Крок»), где во времена Ульяны Супрун начали активно бороться с системой «халявного» ожидания в очереди за дипломом.

Для тех, кто приехал за знаниями, нужен не столько русский язык, сколько украинский (если специалист останется работать у нас) и английский (если он уедет). Но иностранные студенты-халявщики не только ожидают в очереди 4—5, а то и 9 лет. Они еще и социализируются: делают покупки, посещают клубы и т. д. На них зарабатывают супермаркеты, таксисты, владельцы квартир, девочки легкого поведения, сутенеры. И студентам надо коммуницировать, общаться, а в таких больших университетских городах как, например, Харьков, Одесса, большинство говорит по-русски. Поэтому им нужны русскоязычные студенты. Поэтому «слуги народа» и приняли законопроект, позволяющий облегчить социализацию студентов в русскоязычных городах. Вроде бы вполне благое начинание.

Но в России есть фонд «Русский мир», национальное агентство «Россотрудничество». Их миссия, в частности, продвигать русский язык в образовательные пространства других стран, используя для этого деньги «Газпрома» и госбюджета России. И в данном случае «слуги» подыгрывают этим структурам. Думаю, для принятия такой поправки мог быть даже «мотивационный занос» отдельным «лидерам общественного мнения». А остальных просто использовали втемную , — рассказал «ФАКТАМ» Виктор Бобыренко.

«В дальнейшей работе над законопроектом мы можем ограничить применение русского языка»

Один из авторов законопроекта, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак не видит угрозы от возможного появления русского языка в наших вузах. Тем не менее он сообщил «ФАКТАМ», что в настоящее время обсуждается введение ограничения на преподавание на русском.

— Кто и как будет определять, на каком языке преподавать иностранцам в вузах после принятия законопроекта 2299?

— Вузы сами выбирают языки обучения. Знаю, что сейчас в Украине кое-где есть образовательные программы на английском, например. Главное — чтобы было достаточно студентов, которые захотят обучаться на этом языке.

— Ряд ученых и общественных активистов обратились к вам с просьбой внести поправку в законопроект 2299, чтобы исключить преподавание на русском языке в украинских вузах.

— А разве его сейчас там нет?

— Официально сейчас преподавание идет на украинском…

— Обсуждаемая поправка не касается языка обучения украинских граждан. Законопроект предусматривает, что на иностранном языке смогут обучаться только иностранцы. И не обязательно они будут выбирать языком обучения русский. Могут английский, например, или любой язык Евросоюза. Мы просто не хотели прописывать в законе английский язык обучения, чтобы не дискриминировать другие языки. Кроме того, у нас есть определенный контингент студентов — из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, например, — многие из которых владеют русским и не владеют украинским, английским. Мы можем продолжать официально запрещать иностранные языки — пусть обучаются на украинском. Но риторический вопрос: сколько их приедет учиться на украинском?

Я понимаю отношение к русскому языку и к стране-агрессору, у меня оно такое же. Но если россияне, например, приедут сюда обучаться, это плохо или хорошо?

— Если они привезут деньги — это хорошо. Но если они вместе с русским языком будут продвигать «русский мир»…

— А каким образом они будут его продвигать? Давайте посмотрим: например, мы обучаем россиян, зарабатываем на них деньги. И если мы будем на русском доносить до них правильные ценности, идеологию, то быстрее мы подорвем их идеологические основы, нежели они наши. То же касается и украинцев из оккупированных Крыма и Донбасса, которые могут приехать учиться под видом российских граждан. Что для нас лучше — чтобы они поехали учиться в Казань, Питер, Москву, например, или обучились платно у нас? Ведь за пять лет мы сможем показать им настоящую Украину, а не ту, которую им показывают российские пропагандисты. В таком случае появление русского языка для россиян в университетах мы можем использовать в своей информационной войне. Ведь это не только про экспорт украинских образовательных услуг, но и про культурный, идеологический, ценностный экспорт.

Вообще из законопроекта достаточно легко убрать слова «иностранный язык», я бы тогда вообще написал «английский». Если внести туда «и языки Европейского союза», как предлагается в письме, то возникает вопрос: а что делать с румынским, венгерским языками? Там мы угрозы не ощущаем? Ведь это тоже продвижение венгерских и румынских интересов.

Отмечу, что обучение на иностранном языке предлагается разрешить только для иностранцев и лиц без гражданства, которые будут получать образование у нас на платной основе. На бюджет же прием возможен только для украинцев (в том числе — и с оккупированных территорий), но обучение здесь будет на украинском языке. Кроме того, предлагается поправка, разрешающая вузам вводить одновременно с украинским английский язык преподавания.

— Недавно советник Путина Владимир Толстой назвал русский язык мощным оружием, «Россотрудничество» активно работает по продвижению его в мире…

— Эта поправка непринципиальна — мы не против того, чтобы оставить только английский. Я был бы рад, если бы и украинцы обучались на английском — это язык международного общения, и я не очень представляю жизнь и общение в современном мире без знания английского. Но если мы выделяем какие-то языки в ущерб другим — это дискриминация, против которой выступает Венецианская комиссия, когда анализирует наше законотворчество. Опять-таки, вопрос в том — сколько у нас после этого останется иностранных студентов. Сейчас их в Украине 75 тысяч. Умножьте это на две тысячи долларов (средняя стоимость обучения за год). Столько денег получают украинские университеты.

Я не вижу в предлагаемой законопроектом поправке какой-то угрозы. Но в дальнейшей работе над ним мы можем ограничить применение русского языка. Сейчас будем советоваться с юристами, как лучше это сделать. Ко второму чтению подано много поправок, и не только по выбору языка обучения, мы свели их в большую таблицу и уже начали работать по ним.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению известного журналиста Павла Казарина, Россия поставляет русский язык соседним странам, чтобы иметь повод для вторжения туда.

Кроме того, чтобы облегчить продвижение «русского мира» в Украине, в России решили признать украинцев носителями русского языка.

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