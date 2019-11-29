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Увезли с работы и жестоко избили: одесские полицейские издевались над задержанным (фото)
Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении трем правоохранителям одного из городских отделов полиции. Их обвиняют в незаконном приводе и превышении служебных полномочий с применением насилия. По данным следствия, оперуполномоченные полиции при расследовании преступления незаконно задержали мужчину, который, возможно, был причастен к нему. Ранее в Одессе сообщили о подозрении двум патрульным, которые силой выбивали показания у задержанного, избивая его ногами и дубинками.
«Без каких-либо объяснений они надели на подозреваемого наручники и с места работы увезли его в отдел полиции. Там, в своем рабочем кабинете, они избили доставленного. Мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести», — сообщили в прокуратуре.
Подозреваемые полицейские отстранены от занимаемых должностей. Их подозревают в незаконном приводе и превышении служебных полномочий. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которое произошло в Мариуполе. При задержании мужчины, решившего заступиться за своих соседей, полицейские сломали ему ногу.
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