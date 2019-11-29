Промоутер рассказал, что будет с Джошуа в случае повторного поражения от Руиса

Спорт

Британец Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелой весовой категории своего соотечественника Энтони Джошуа, рассказал о том, что ожидает его подопечного в случае поражения и в бое-реванше с мексиканцем Энди Руисом-младшим.

«Энтони не захотел устраивать промежуточные бои, а захотел поединок именно с Руисом, ведь он верит, что победит его. Люди хотят знать, будет ли концом для Джошуа его второе поражение. Даже если он уступит, он проиграет лишь одному боксеру. У него два раза получилось объединить титулы в хэвивейте в 24 поединках. Он будет продолжать боксировать, мне кажется, он это любит. Это его жизнь. Может быть, он чувствует давление, но это будет положительным моментом. В прошлый раз давление заключалось в том, что никто не ожидал проигрыша от него», — поведал Хирн в интервью Boxingnews24.

Впрочем, южноамериканец, естественно, не намерен так просто отдавать пояса назад. «Мы два больших парня, которые боксируют друг с другом и хотят стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Он хочет отнять у меня пояса, поэтому я сделаю все возможное, чтобы победить. Я сделаю это для своих людей. Они увидят в ринге того, кто не сдается и делает все возможное для победы», — цитирует Энди сайт Boxing Scene.

Напомним, что бой-реванш пройдет 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Усик больше не является основным претендентом на встречу с победителем боя между Руисом и Джошуа.

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