- 12:39 Курс доллара хотят взвинтить до 27 гривен: что происходит
- 12:32 Мужчина стал отцом-одиночкой, удочерив девочку с синдромом Дауна, которую бросила мать и отвергли 20 семей
- 12:29 На встрече с Путиным Зеленский молчанием о Крыме признает его аннексию, — Чубаров
- 12:18 Промоутер рассказал, что будет с Джошуа в случае повторного поражения от Руиса
- 12:18 Стали известны подробности гибели украинских альпинистов в Словакии
- 12:15 Мышь не проскочит: главари боевиков вдруг решили установить "границу ДНР"
- 12:13 АСС считает неприемлемыми ретроспективные изменения "зеленого" тарифа
- 12:06 Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп: в сеть попали страшные фото аварии
- 12:02 Дубилет анонсировал отказ от бумажных квитанций: как это будет работать
- 11:55 ВЭА призывает откорректировать законопроект № 2233, который критикует Еврокомиссия
- 11:53 Из "Слуги народа" могут исключить еще 15 нардепов: сделано резонансное заявление
- 11:46 Увезли с работы и жестоко избили: одесские полицейские издевались над задержанным
Промоутер рассказал, что будет с Джошуа в случае повторного поражения от Руиса
Британец Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелой весовой категории своего соотечественника Энтони Джошуа, рассказал о том, что ожидает его подопечного в случае поражения и в бое-реванше с мексиканцем Энди Руисом-младшим.
«Энтони не захотел устраивать промежуточные бои, а захотел поединок именно с Руисом, ведь он верит, что победит его. Люди хотят знать, будет ли концом для Джошуа его второе поражение. Даже если он уступит, он проиграет лишь одному боксеру. У него два раза получилось объединить титулы в хэвивейте в 24 поединках. Он будет продолжать боксировать, мне кажется, он это любит. Это его жизнь. Может быть, он чувствует давление, но это будет положительным моментом. В прошлый раз давление заключалось в том, что никто не ожидал проигрыша от него», — поведал Хирн в интервью Boxingnews24.
Впрочем, южноамериканец, естественно, не намерен так просто отдавать пояса назад. «Мы два больших парня, которые боксируют друг с другом и хотят стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Он хочет отнять у меня пояса, поэтому я сделаю все возможное, чтобы победить. Я сделаю это для своих людей. Они увидят в ринге того, кто не сдается и делает все возможное для победы», — цитирует Энди сайт Boxing Scene.
Напомним, что бой-реванш пройдет 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Усик больше не является основным претендентом на встречу с победителем боя между Руисом и Джошуа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.