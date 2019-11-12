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Спорт

Усик больше не претендует на бой с победителем реванша Руис – Джошуа: что произошло

9:46 12 ноября 2019 349
Усик больше не претендует на бой с победителем реванша Руис – Джошуа: что произошло
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский непобедимый боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом) в своем следующем бою на профессиональном ринге не встретится с победителем реванша между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, на кону которого будут стоять чемпионские пояса по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелой весовой категории.

Ранее наш соотечественник, как официальный претендент на титул WBО, был первым «в очереди» на бой с победителем самого долгожданного поединка года в супертяжелом весе, но сейчас таковым стал болгарин Кубрат Пулев, который идет по линии IBF.

«Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии IBF обязательно будет следующим соперником чемпиона», — передает слова представителя болгарского боксера телеканал Sky Sports.

Теперь, вероятнее всего, Усик проведет промежуточный бой, который станет для него вторым в супертяжелом дивизионе, после чего получит возможность драться уже за чемпионский пояс. Что касается Пулева, то болгарин в 2014 году бился за титул IBF с украинцем Владимиром Кличко и проиграл нокаутом в пятом раунде.

А недавно Кубрат попал в скандал, поцеловав во время интервью после боя с румыном Богданом Дину симпатичную журналистку Дженнифер Равало. После этого репортер грозилась подать в суд на наглого спортсмена, но в итоге дело дальше слов не зашло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дерек Чисора, семь лет назад побитый Виталием Кличко, жаждет боя с Усиком.

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