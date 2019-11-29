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Где смотреть онлайн жеребьевку Евро-2020: расписание трансляций церемонии в Бухаресте
В субботу, 30 ноября, в столице Румынии Бухаресте состоится жеребьевка финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, в котором сыграют 24 команды (20 лучших сборных по итогам отбора и четыре победителя плей-офф Лиги наций).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЕВРО-2020
По случаю 60-летия УЕФА матчи Евро-2020 с 12 июня по 12 июля пройдут в 12 городах 12 стран Старого Света — Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Бухаресте, Копенгагене, Дублине, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.
По итогам жеребьевки 24 команды разобьют на шесть групп по четыре коллектива в каждой. Поскольку хозяева заранее закреплены за домашними аренами, то уже известно, что сборная Украины точно сыграет в квартете С вместе с командой Нидерландов. Еще один оппонент попадется «сине-желтым» из третьей «корзины» (Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция или Чехия), а нашего последнего соперника определят матчи плей-офф Лиги наций, намеченные на 26 и 31 марта. Если триумфатором из полуфинала и финала выйдет сборная Румынии, то компанию украинцам и голландцам составит именно она (поединки группы С будут сыграны в Амстердаме и Бухаресте), если же нет, то, скорее всего, — победитель пути D (Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово). Встречи сборной Украины в группе будут сыграны 14, 18 и 22 июня).
Отметим, что каждый участник Евро-2020 уже заработал за выход на турнир по 9,25 млн евро призовых от УЕФА. Каждая победа в группе оценивается в 1,5 млн евро, каждая ничья — в 750 тысяч.
В прямой трансляции на территории Украины жеребьевку Евро-2020 покажет телеканал «Футбол 1». Начало церемонии — 30 ноября в 19:00. Телеканал «Украина» в тот же день покажет жеребьевку в записи — в 23:00.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины на последних секундах спаслась от поражения в матче с сербами в Белграде.
Фото uefa.com
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