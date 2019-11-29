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РосСМИ не верят в свою сборную в «противостоянии» с Украиной на Евро-2020
На просторах российского интернета не унимаются дискуссии по поводу возможной встречи сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу, который пройдет в следующем году в 12 городах Старого Света.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЕВРО-2020
Так, сайт Soccer.ru опубликовал материал, в котором автор сравнил по позициям и оценил тренерские штабы национальных команд. В итоге, несмотря на хвалебные оценки российских специалистов и простых болельщиков по поводу выступления своих футболистов в отборе на Евро-2020, «победа» все же досталась украинской сборной.
Автор оценивал футболистов по системе 1−4-5−1. «Желто-синие» оказались сильнее на вратарской позиции (Пятов), в центре (Матвиенко) и на левом фланге защиты (Миколенко), в центре (Зинченко) и на правом фланге полузащиты (Ярмоленко), а также имеют лучший тренерский штаб. Своим соотечественникам журналисты отдали преимущество в центре (Джикия) и правом фланге защиты (Фернандес), в центре полузащиты (Головин), а также в нападении (Дзюба). При этом на двух позициях — опорного и левого полузащитника — была «зафиксирована» ничья.
Отметим, что весь сыр-бор по поводу противостояния Украины и России возник после слов нападающего сборной Украины Романа Яремчука, который после победы над Португалией (2:1) сказал в послематчевом комментарии, что «мы не как Россия, обыграли Шотландию и будем рассказывать, что можем выиграть чемпионат Европы. Выиграли, все нормально, готовимся дальше». После этого форвард дал еще один комментарий, отметив, что «никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это мое мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что определились пары команд плей-офф Лиги наций, по итогам которого станут известны последние участники Евро-2020.
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