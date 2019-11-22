Четыре путевки на Евро-2020: стали известны пары команд плей-офф Лиги наций

Спорт

В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка пар плей-офф Лиги наций. По итогам полуфинальных и финального поединков с участием 16 команд (26 и 31 марта 2020 года) определятся обладатели четырех последних путевок на Евро-2020, которые составят компанию 20 сборным, пробившимся на Евро-2020 по итогам отборочного турнира.

Напомним, что полуфиналы состоят из одного матча (на полях команд, у которых более высокий рейтинг по итогам отбора к Евро-2020). Финалы — на стадионах победителей первых пар.

Путь А

Болгария — Венгрия

Исландия — Румыния

Путь В

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

Словакия — Ирландия

Путь С

Норвегия — Сербия

Шотландия — Израиль

Путь D

Грузия — Беларусь

Северная Македония — Косово

Как известно, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Жеребьевка — 30 ноября в Бухаресте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины досрочно пробилась в финальный турнир Евро-2020.

Фото uefa.com

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