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Четыре путевки на Евро-2020: стали известны пары команд плей-офф Лиги наций
В пятницу, 22 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка пар плей-офф Лиги наций. По итогам полуфинальных и финального поединков с участием 16 команд (26 и 31 марта 2020 года) определятся обладатели четырех последних путевок на Евро-2020, которые составят компанию 20 сборным, пробившимся на Евро-2020 по итогам отборочного турнира.
Напомним, что полуфиналы состоят из одного матча (на полях команд, у которых более высокий рейтинг по итогам отбора к Евро-2020). Финалы — на стадионах победителей первых пар.
Путь А
Болгария — Венгрия
Исландия — Румыния
Путь В
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
Словакия — Ирландия
Путь С
Норвегия — Сербия
Шотландия — Израиль
Путь D
Грузия — Беларусь
Северная Македония — Косово
Как известно, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды. Жеребьевка — 30 ноября в Бухаресте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины досрочно пробилась в финальный турнир Евро-2020.
Фото uefa.com
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