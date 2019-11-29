Эксперт назвал Геруса главной проблемой для Зеленского в энергетике, — СМИ

Деньги

Главной проблемой для президента Владимира Зеленского в энергетике является Андрей Герус и его «спонсоры». Об этом написал первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

«Мне просто интересно! Кто, наконец, наберется мужества и разъяснит президенту Зеленскому, что его основная проблема в энергетике на сегодня — это не ДТЭК, не шахтеры, не „Энергоатом“ и даже не импорт. Его основная проблема — это Герус и его спонсоры», — утверждает он.

Кучеренко отметил, что Герус ни одного дня не работал ни в секторе реальной энергетики, ни в секторе реального ЖКХ.

«Герус, который уже давно обслуживает Коболева и Ко… Герус, который давно уже ведет игру, направленную на формирование подчиненной его держателю НКРЭКУ для полного диктата в энергетическом секторе экономики», — написал Кучеренко.

Он считает, что, если президенту это не объяснит кто-то из его окружения, страну ожидают «серьезные проблемы».

«Если среди „слуг“ не найдется такого человека, будет реальная беда! Я понимаю, что лавры Дмитрия Вовка не дают покоя. Закончится для Андрея примерно тем же самым. А нам с вами останутся новые проблемы», — написал Кучеренко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус внес поправку, которая позволила закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

Ранее руководители энергокомпаний обратились к Зеленскому с просьбой остановить импорт российской электроэнергии, отметив, что импорт дешевого тока из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter