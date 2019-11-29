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Происшествия

Под Харьковом воры устроили взрыв в здании лицея: фото и видео с места происшествия

15:29 29 ноября 2019 64
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В Первомайске Харьковской области в ночь на 29 ноября прогремел взрыв в вестибюле профессионального лицея. Неизвестных подрывников заинтересовал банкомат на входе в учебное заведение. Преступная группа раскурочила устройство и украла четыре кассеты с деньгами. Точная сумма похищенного пока не называется.

Взрыв случился около трех часов утра, потому обошлось без пострадавших граждан. Эксперты пришли к выводу, что подрывники, как и в предыдущих случаях, использовали самодельное взрывное устройство. Расследуется дело о краже и об умышленном повреждении имущества.

банкомат

В Харьковской области уже объявлялась награда за помощь в поимке «охотников за банкоматами». Группа злоумышленников регулярно взрывает банкоматы в доступных местах — на фасадах зданий, на входе в супермаркеты. Опознать участников банды не могут, поскольку подрывники использовали маски.

банкомат

банкомат

Во время последней кражи в Харькове воры растеряли часть украденных денег, убегая с места преступления.

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