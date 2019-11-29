- 16:19 Суд принял решение по аресту топ-чиновника Киевской таможни
- 16:19 В армии отменили ефрейторов и прапорщиков: какие воинские звания вводятся взамен
- 16:10 Двух южнокорейских певцов-красавчиков посадили за групповое изнасилование пьяных женщин
- 16:06 На Днепропетровщине водитель врезался в полицейский автомобиль и напал на патрульного
- 16:01 Лондонский «Арсенал» после кошмарной серии без побед уволил главного тренера
- 16:00 Днепропетровская ОГА заявила о реконструкции 20 социальных объектов
- 15:47 Гибель подростка Дениса Чаленко в Прилуках: в деле наметился новый поворот
- 15:46 День ангела Григория: красивые поздравления, открытки, смс
- 15:37 Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака
- 15:29 Под Харьковом воры устроили взрыв в здании лицея: фото и видео с места происшествия
- 15:27 Смерть украинских альпинистов в Словакии: появились детали и фото с места трагедии
- 15:01 Казачество против империи: социолог указал на важное отличие между Украиной и Россией
Двух южнокорейских певцов-красавчиков посадили за групповое изнасилование пьяных женщин (фото, видео)
Двух популярных южнокорейских певцов Чон Джун-ена и Чхве Джон-хуна приговорили к шести и пяти годам тюремного заключения, соответственно. Как сообщает издание Metro, они признаны виновными в групповом изнасиловании пьяных женщин, которые находились в бессознательном состоянии и не могли оказывать сопротивление. Это случилось на вечеринках в январе и в марте 2016 года.
Происходящее Джун-ен записывал на камеру, а затем распространял видео в чате среди своих знакомых.
30-летний Чон Джун-ен раскаялся в содеянном. Правда, он утверждал, что секс с потерпевшими был по обоюдному согласию.
29-летний Чхве Джон-хун, бывший участник группы FTISLAND, отрицал свою вину и говорил, что не помнит, чтобы принимал в этом участие. Однако судью не убедили его аргументы. Чон подвтердил, что они занимались этим вместе с Чхве. И об этом же свидетельствует переписка в чате.
При оглашении приговоров оба певца расплакались в зале суда.
Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти 28-летней южнокорейской поп-звезды Гу Хара.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.