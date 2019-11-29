Шоу-бизнес

Двух популярных южнокорейских певцов Чон Джун-ена и Чхве Джон-хуна приговорили к шести и пяти годам тюремного заключения, соответственно. Как сообщает издание Metro, они признаны виновными в групповом изнасиловании пьяных женщин, которые находились в бессознательном состоянии и не могли оказывать сопротивление. Это случилось на вечеринках в январе и в марте 2016 года.

Происходящее Джун-ен записывал на камеру, а затем распространял видео в чате среди своих знакомых.

30-летний Чон Джун-ен раскаялся в содеянном. Правда, он утверждал, что секс с потерпевшими был по обоюдному согласию.

Чон Джун-ен

Чхве Джон-хун

29-летний Чхве Джон-хун, бывший участник группы FTISLAND, отрицал свою вину и говорил, что не помнит, чтобы принимал в этом участие. Однако судью не убедили его аргументы. Чон подвтердил, что они занимались этим вместе с Чхве. И об этом же свидетельствует переписка в чате.

При оглашении приговоров оба певца расплакались в зале суда.

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