24.04 / 24.26 26.50 / 26.83
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Найдена мертвой 28-летняя южнокорейская поп-звезда (фото)

18:52 24 ноября 2019 299
Гу Хара
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, известная также как просто Хара, найдена мертвой в своей квартире в Сеуле. Накануне поп-звезда опубликовала в Instagram свою последнюю фотографию в кровати с подписью: «Спокойной ночи!».

Причина смерти пока не сообщается. Как сообщает Newsweek, полиция ведет расследование. В мае этого года Гу Хара пыталась покончить с собой. Ее сумели вернуть к жизни в больнице. Певица лишь две недели назад вернулась к работе и провела несколько концертов.

Гу Хара ранее выступала в составе группы Kara. В 2015 году начала сольную карьеру. Девушка также снималась в телесериалах.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», мертвой была найдена другая южнокорейская поп-звезда — 25-летняя Солли. Они с Харой были близкими подругами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

подростки

Мажорные развлечения: группа молодежи разгромила номер отеля в центре Киева (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер