- 19:21 Бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь
- 18:54 «Динамо» благодаря голам Буяльского, Цыганкова и Вербича разгромило «Мариуполь»: видеообзоры матчей УПЛ
- 18:52 Найдена мертвой 28-летняя южнокорейская поп-звезда
- 18:48 Под кожу вживили какой-то чип: экс-узник Кремля Карпюк рассказал о жестоких экспериментах ФСБ над Клыхом
- 18:03 Украинские звезды поздравили с российским праздником
- 17:45 Детский омбудсмен Николай Кулеба тяжело пострадал в ДТП: первые подробности ЧП
- 17:40 Хотели пожениться: скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару
- 17:17 Зеленский показал впечатляющее видео из Станицы Луганской
- 17:11 «Незаменимые есть»: в сети волна скорби из-за смерти Давида Бабаева
- 16:55 Битва титанов: Комаровский и Соколова схлестнулись в шоу Шустера из-за советской медицины
- 16:18 Милевский в составе «Динамо» стал чемпионом Беларуси и пустил слезу
- 16:18 Российское ноу-хау: загоревшийся на дороге BMW X6 потушили фекалиями из ассенизаторской машины
Найдена мертвой 28-летняя южнокорейская поп-звезда (фото)
Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, известная также как просто Хара, найдена мертвой в своей квартире в Сеуле. Накануне поп-звезда опубликовала в Instagram свою последнюю фотографию в кровати с подписью: «Спокойной ночи!».
Причина смерти пока не сообщается. Как сообщает Newsweek, полиция ведет расследование. В мае этого года Гу Хара пыталась покончить с собой. Ее сумели вернуть к жизни в больнице. Певица лишь две недели назад вернулась к работе и провела несколько концертов.
Гу Хара ранее выступала в составе группы Kara. В 2015 году начала сольную карьеру. Девушка также снималась в телесериалах.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», мертвой была найдена другая южнокорейская поп-звезда — 25-летняя Солли. Они с Харой были близкими подругами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...