Найдена мертвой 28-летняя южнокорейская поп-звезда (фото)

Шоу-бизнес

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, известная также как просто Хара, найдена мертвой в своей квартире в Сеуле. Накануне поп-звезда опубликовала в Instagram свою последнюю фотографию в кровати с подписью: «Спокойной ночи!».

Причина смерти пока не сообщается. Как сообщает Newsweek, полиция ведет расследование. В мае этого года Гу Хара пыталась покончить с собой. Ее сумели вернуть к жизни в больнице. Певица лишь две недели назад вернулась к работе и провела несколько концертов.

Гу Хара ранее выступала в составе группы Kara. В 2015 году начала сольную карьеру. Девушка также снималась в телесериалах.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», мертвой была найдена другая южнокорейская поп-звезда — 25-летняя Солли. Они с Харой были близкими подругами.

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