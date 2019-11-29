В армии отменили ефрейторов и прапорщиков: какие воинские звания вводятся взамен

Украина

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в украинской армии и на флоте вводятся новые воинские звания. Окончательно уходят в прошлое «прапорщики» и «старшие прапорщики».

Закон № 0906 был принят в октябре текущего года и закрепляет в Украине систему званий, принятую в вооруженных силах стран-членов НАТО. Вводятся воинские звания «старший мастер-сержант», «старший мастер-старшина», «главный мастер-сержант» и «главный мастер-старшина». Также предложено звание «рекрут» для лиц, еще не принявших присягу, но готовящихся к поступлению на военную службу по контракту.

В армии воинские звания меняются следующим образом:

рядовой — солдат;

ефрейтор — старший солдат;

старшина — первый сержант

прапорщик — штаб-сержант;

старший прапорщик — мастер-сержант.

Корабельные воинские звания также частично изменятся:

мичман — штаб-старшина;

старший мичман — мастер-старшина.

Также вводится понятие «главный сержант/главный старшина бригады (полка, корабля 1 и 2 ранга, отдельного батальона)» и подробно прописаны его обязанности и задачи.

Напомним, новую систему званий в Вооруженных Силах Украины планировали ввести еще в начале 2019 года, но тогда Верховная Рада не поддержала соответствующий закон.

Фото mil.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter