23.86 / 24.09 26.19 / 26.55
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Черкасчине задержали хакеров во главе с россиянином: «бомбили» электронные платежные системы на миллионы долларов (фото)

16:25 29 ноября 2019 174
Изъятое оборудование
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкасской области СБУ разоблачила международную хакерскую группировку — ее участники похищали средства со счетов пользователей США и Европы. Ранее хакеры вывели на информационное табло международного аэропорта «Одесса» оскорбительную надпись с фото юной шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Пресс-служба СБУ сообщает, что организовали группу гражданин РФ и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. Затем на присвоенные средства закупали товары в зарубежных интернет-магазинах и продавали в Украине через онлайн-сервисы. Группировка действовала с 2010 года, ее годовой оборот составлял от 500 до 700 тысяч долларов.

При обысках правоохранители изъяли компьютерную технику с данными, которые подтверждают противоправные закупки, а также товары, приобретенные на присвоенные средства.

Ранее сообщалось, что в Чернигове бывший военный инженер зарабатывал продажей баз данных пользователей соцсетей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер