Происшествия

На Черкасчине задержали хакеров во главе с россиянином: «бомбили» электронные платежные системы на миллионы долларов (фото)

В Черкасской области СБУ разоблачила международную хакерскую группировку — ее участники похищали средства со счетов пользователей США и Европы. Ранее хакеры вывели на информационное табло международного аэропорта «Одесса» оскорбительную надпись с фото юной шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Пресс-служба СБУ сообщает, что организовали группу гражданин РФ и трое жителей Черкасской области. Киберпреступники через закрытые хакерские форумы покупали данные платежных счетов иностранцев. Затем на присвоенные средства закупали товары в зарубежных интернет-магазинах и продавали в Украине через онлайн-сервисы. Группировка действовала с 2010 года, ее годовой оборот составлял от 500 до 700 тысяч долларов.

При обысках правоохранители изъяли компьютерную технику с данными, которые подтверждают противоправные закупки, а также товары, приобретенные на присвоенные средства.

Ранее сообщалось, что в Чернигове бывший военный инженер зарабатывал продажей баз данных пользователей соцсетей.

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