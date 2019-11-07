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Происшествия

Киберполиция обезвредила бывшего военного инженера, заражавшего компьютеры вирусами для похищения данных

22:48 7 ноября 2019 54
полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

Киберполицейские Черниговской области разоблачили бывшего украинского военнослужащего, который зарабатывал продажей баз данных пользователей соцсетей. Ранее сотрудники киберполиции задержали группу, которая занималась мошенническими схемами при продаже машин.

Как сообщает ASPI NEWS, используя специальное программное обеспечение, 33-летний мужчина рассылал спам, инфицированный вредоносным ПО. Работа рассылаемых вирусов заключалась в похищении логинов, паролей, данных банковских карт, электронных кошельков и другой информации пользователей.

Полученную информацию хакер формировал в базы данных и продавал на специализированных закрытых форумах. В дальнейшем эта информация могла использоваться для шантажа, мошенничества, похищения средств с банковских счетов и других правонарушений в отношении потерпевших.

Во время предварительного осмотра компьютера хакера, работники киберполиции обнаружили текстовые документы с похищенными базами общим объемом более 20 GB (один такой текстовый документ вмещает до 100 000 записей). Полицейские изъяли компьютеры и серверы.

Изъятое направлено на экспертизу.

За такие действия мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований и тайной службой США разоблачила международную хакерскую организацию во главе с украинцем.

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