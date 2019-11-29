Происшествия

В Славянске избрали меру пресечения подозреваемому в сотрудничестве с боевиками «ДНР» заместителю городского головы: суд отправил его под домашний арест. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. В ведомстве отметили, что прокуратура будет обжаловать данное решение. Прокуратура требовала избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку на свободе подсудимый может оказывать давление на свидетелей или даже скрыться от следствия, выехав на неподконтрольные Украине территории.

Однако защите подозреваемого удалось добиться более мягкой меры пресечения, предоставив суду справки о наличии у подзащитного II группы инвалидности, а также письменные заявления о взятии его на поруки жителями Славянска.

Напомним, 26 ноября текущего года чиновнику объявили о подозрении. 51-летнего заммэра подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористической организации. Согласно собранным СБУ материалам, в апреле 2014 года на сессии горсовета под председательством заммэра Славянска депутаты приняли решения о проведении фейкового «референдума» и назначении лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета.

Патриотическая общественность города негодует по поводу того, что к уголовной ответственности привлекают только заммэра, тогда как на сессии горсовета в Славянске в апреле 2014 года, где были фактически легализованы отряды боевиков — так называемые «народные дружины», присутствовали 42 депутата и все они дружно проголосовали за упомянутые неконституционные решения.

«Давайте вспомним всех, кто проголосовал на той злосчастной сессии», — пишут активисты в соцсети.

Напомним, о том, что происходило на внеочередных сессиях Славянского горсовета 28 и 30 апреля 2014 года в интервью «ФАКТАМ» рассказывал Олег Зонотов, славянский журналист и депутат горсовета, который после освобождения города почти год исполнял обязанности мэра. Ранее избранная городским головой Славянска Неля Штепа была взята под стражу — ее также обвинили в посягательстве на территориальную целостность.

«Присутствовавшие на тех внеочередных сессиях 42 депутата горсовета единогласно проголосовали за передачу помещений здания горсовета в собственность незаконному военизированному формированию «Славянская народная дружина», которая объединила боевиков. То есть захват здания бандой диверсантов, сепаратистов и предателей был на местном уровне узаконен.

Итогом таких решений горсовета стало то, что правоохранители города освободили здание захваченного горотдела милиции, переместившись в здание поскромнее — райотдела. И перед тем как заступить на патрулирование, милиционеры приходили в горотдел, чтобы получить у боевиков свое же табельное оружие. Сепаратисты стали патрулировать город совместно с милиционерами, перешедшими на их сторону. По приказу боевиков местная милиция выезжала на задержание людей, несла вахту у захваченных админзданий, в том числе здания горисполкома, где командовал «народный мэр» Вячеслав Пономарев. При этом милиционеры продолжали получать зарплату из украинского бюджета", — рассказывал «ФАКТАМ» в своем интервью Олег Зонтов.

Кроме того, по словам собеседника, решением сессии было узаконено и правление «народного мэра»: для местного предпринимателя Вячеслава Пономарева, примкнувшего к оккупантам, была придумана несуществующая должность — «председателя исполнительного комитета горсовета». А Неля Штепа под давлением оккупантов сложила с себя полномочия мэра.

На той сессии горсовета было принято решение готовиться в Славянске к фейковому «референдуму» о провозглашении «Донецкой народной республики», который прошел в Донецкой области 11 мая 2014 года.

Олег Зонтов предоставил «ФАКТАМ» фотокопии документов и отметил, что считает, что Неля Штепа не единственная коллаборантка в Славянске, которая должна нести ответственность за сотрудничество с оккупантами.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что другой заместитель мэра Славянска пострадал в ночном клубе из-за того, что был не согласен с музыкальным репертуаром заведения.

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