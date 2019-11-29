Житейские истории

Семейным бизнесом в Украине уже особенно никого не удивишь — это возвращение к старым традициям, сохранившимся в Европе. Волынские пчеловоды Шотики известны не только в Украине, но и за рубежом. Благо сейчас множество возможностей заявить о себе: выставки, семинары, Интернет. Тем более, когда есть что предложить. Перечень продуктов, которые можно взять из улья, большой. А когда к этому природному богатству прибавить ума, мастерства и опыта, оно значительно приумножается. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о супругах Скрыльник с Полтавщины, у которых на одну семью две фермы.

«Можем с уверенностью сказать, что продукты пчеловодства борются со старением клеток»

Мы встретились с нашими героями в известной лучанам «Медовой хате», которая разместилась в центре города в помещении городского Дворца культуры. Приятно удивляет большое количество представленного товара из продуктов пчеловодства.

— Говорят, случайностей не бывает. Ваш семейный бизнес тоже неслучайный, что предшествовало этому?

— Думаю, это возвращение к своим корням, — говорит пан Антон. — Родом мы из Радомышля, в 24 километрах от Луцка. Там на небольшом хуторе Пиддубыны, где растет дуб, которому уже более 400 лет, жили мои прадед, дед, отец. У них были пчелы, держали их в ульях-дуплах. У меня на пасеке есть улей деда, который он перенес во время войны на чердак.

Я постоянно помогал на пасеке деду, но особого рвения не проявлял. Как все сельские дети, с детства был приучен к работе. Потом была служба в армии, работа на заводе в Луцке — в колхозе молодежь оставаться не хотела. Но помочь родителям в хозяйстве — святое дело. Как-то я приехал домой, и сосед, дед Юстин, попросил меня снять ему рои с деревьев — на зиму в ульи отправить. Когда снял последний, дед сказал: «А этот твой». Вот тогда я и вспомнил про тот старый улей на чердаке. С того времени стал заниматься пчеловодством, постоянно добавляя пчелиные семьи. Сейчас у меня 60 ульев.

Сначала, как и многие, качал мед для себя, а остатки продавал. А вот в тяжелые 90-е годы пасека нам очень помогла. Потом детей надо было учить, и деньги, вырученные за мед, были очень кстати. Позже жизнь свела меня с Владимиром Дмитруком, пчеловодом от Бога (голова Братства пчеловодов земли Волынской «Ройовий стан». — Авт.), он предложил мне заняться более серьезно этим делом, которое стало основным в жизни.

Готовясь к национальному чемпионату по пчеловодству в 2008 году, попросил жену помочь. Она учительница математики. Я не раз подсоблял в оборудовании ее кабинета, поэтому знал, как она красиво умеет подать наглядные материалы. И с тех пор мы вместе работаем.

— Учительница математики и пчеловодство. Как быстро удалось переквалифицироваться?

— Во время разговоров мужа по телефону иногда прислушивалась — было интересно, как он рассказывает о пчелах, но вникать в эту тему особо не было времени, — говорит пани Мария. — А когда готовились к чемпионату, пришлось многому научиться. Тогда еще не было столько информации в Интернете, составляла по крупицам рецепты, готовила новые продукты. «Ты все уже знаешь, едем вместе на чемпионат», — предложил муж. Поехала.

Главный дегустатор из Нидерландов дал высокую оценку нашим продуктам. Ко всему этому я выиграла еще конкурс и приехала домой титулованной «Медовой княгиней Украины» (улыбается). В то время у меня возникли проблемы с голосовыми связками. Ничего не помогало, проводить уроки стало тяжело. А когда начала работать с рецептами (а именно с прополисом, дышать его парами), почувствовала улучшение. Со временем, когда уже ушла из школы, вылечилась именно апипродукцией.

Жена Антона Шотика Мария удостоилась титула «Медовая княгиня Украины». Фото Нины КОСТРУБЫ c cайта volun.com.ua

Вот так увлечение мужа стало и моим, а теперь уже и семейным бизнесом. Дочь Оля окончила Винницкий медицинский университет, она фармацевт, работает заведующей аптеки в Луцке. Дочь — соавтор многих настоек, мазей. Чтобы предлагать женщинам качественную, эффективную экокосметику, обращаюсь за консультацией и к косметологам. Мед легко проникает в кожу, и благодаря ему можно обогатить ее различными важными компонентами, например, витамином Е. У нас есть свои клиенты, высылаем продукцию в другие города.

Разработали более 60 рецептов. Сейчас много информации можно взять на семинарах, форумах, выставках. Да и своими знаниями поделиться. Можем с уверенностью сказать, что продукты пчеловодства помогают при многих заболеваниях, укрепляют иммунитет, омолаживают организм, борются со старением клеток.

«Княгиня Ольга пила медовуху 40—50-летней выдержки»

— Медовые напитки, медовуха — это уже украинский бренд. Многие берут их на подарки.

— И к тому же полезный продукт, — продолжает разговор пан Антон. — Но нам пришлось потрудиться, пока научились делать хороший питьевой мед.

— Дед не оставил вам рецепт?

— Нет, хотя это традиционный украинский напиток. Единственное запомнившееся из того, что говорил дед, это то, что когда цветет дуб — для пчел мертвый сезон. Известно, что при коронации правителя Галицко-Волынского княжества Любарта выпили 200 бочек такого меда. А княгиня Ольга пила медовуху 40—50-летней выдержки. Любили его и запорожские казаки, они добавляли в питьевой мед разные травы для восстановления силы и здоровья.

Но найти рецепт нам никак не удавалось. Очень помог в этом деле известный дегустатор Луканин — ездили к нему на семинар в Киев. Он также подсказал, что варить питьевой мед нужно только на воде из источника. Берем ее в Баеве, в этой воде есть серебро. Там наше братство организовало и музей пчеловодства.

Сейчас у нас уже десятки видов этого напитка. Два наших зятя Анатолий и Андрей тоже занимаются пчеловодством и варят медовуху по своей рецептуре. Основа одна, а добавлять можно различные ингредиенты. К примеру, бальзам «Сила духа» (мед волынского разнотравья, гречневый, калган, тимьян, кадило, мелиса, мята, шалфей, кора дуба, лаванда, вода из источника) в Мельбурне, на всемирном конгрессе пчеловодов, занял второе место. Сейчас нашими питьевыми медами заинтересовались немцы и чилийцы. Ведутся переговоры о создании предприятия. Немцы теперь очень ценят эко-продукцию.

— Насколько мне известно, у вас есть и лечебные ульи. Как пришли к такому целительству?

— Апидомики — не моя идея. Такой метод лечения еще в СССР был популярен среди советской номенклатуры. Бывший работник КГБ, который хорошо знал эту методику, переехал на пенсии из Москвы в Крым. От него я и узнал, что аура человека и пчелы очень похожи. И если аура «пробита», то полежав над ульем, в котором живут пять пчелосемей, люди начинают чувствовать себя намного лучше. Но пчелосемьи после такой процедуры слабеют и гибнут. Времени заниматься этим более серьезно, к сожалению, нет. Знакомые иногда приезжают, учителя, и если попросит кто, имея проблемы со здоровьем. У нас на пасеке проводится много экскурсий, там очень красивое место. Кто побывал на нашем хуторе, говорит, что и Карпат не надо.

В «Медовую хату» заходит группа школьников младших классов, для которых дочь Шотиков пани Ольга проводит урок по пчеловодству. Инициатор уроков-экскурсий для детишек — пани Мария. Как бывший учитель она не может не поделиться своими знаниями с детьми. Дети узнают в доступной форме о пчелах. Даже мертвые пчелы полезны — их используют в медицине. Эти пятиглазые насекомые не любят агрессивных людей и шума. После интересного занятия всех угощают чаем с медом и печеньем.

А я иду рассматривать «аппетитные» стеллажи. Мед здесь на любой вкус. Между прочим, чистый акациевый привозят из Канева. Именно в акациевом нет пыльцы, что очень важно для диабетиков и аллергиков — это единственный мед, который они могут употреблять. Аллергию вызывает не сам мед, а пыльца, которая попадает в него при выкачивании. Много здесь апипродукции, апибальзамов (есть мужские и женские), мазей, косметических кремов. Ну, а возле бара-стеллажа с питьевым медом просто глаза разбегаются…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как ветераны АТО из Хмельницкой области организовали два кооператива: один производит мед, другой его перерабатывает и пакует.

Фото в заголовке: Валерий Мельник, Урядовий кур’єр

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