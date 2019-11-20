Украина

— Вкус молока во многом зависит от условий содержания животного, — посвящает меня в тонкости своего дела владелица животноводческой фермы Екатерина Скрыльник. — Если корове жарко и она потеет, то у молока специфический запах. Когда в рационе животного слишком много сухих кормов — соломы и сена, молоко будет невкусным. Для хорошего вкуса нужны сахар и крахмал, содержащиеся в силосе и комбикормах. Необходимы также соль, сода, витаминные добавки, а также достаточное количество воды. Надои увеличиваются, когда коровы выпасаются на лугах (мы арендуем пастбища). И падают, если у животного начинается депрессия. Такое происходит, когда на корову кричат, тем более бьют. Она помнит как обиды, так и приятные моменты. Даже когда меняется ухаживающий за ней работник, может впасть в депрессию: падает и не поднимается. Эти животные любят ласку и требуют постоянного ухода, как дети. Между прочим, быка им тоже нужно предоставить в течение двенадцати часов после появления желания — так устроен организм. Иначе будет поздно, корова откажется от случки. Сейчас на семейной ферме Скрыльников, которая размещается в бывшем старом птичнике в селе Бутенки под Кобеляками, содержатся 39 коров, 52 головы молодняка, пять лошадей и один бык. Кстати, быка новая хозяйка поменяла. Осеменитель джерсейской (канадской) породы уже дал потомство более удойных и менее привередливых коров. Читайте также: Как начать ягодный бизнес в Украине: ветеран АТО рассказал, как стал успешным фермером

«Мы постелили под ноги каждой корове резиновые коврики»

Инженеру-механику, матери троих несовершеннолетних детей Екатерине Скрыльник из райцентра Кобеляки Полтавской области 32 года. Она успешный фермер. Ее супругу Владиславу, юристу, бывшему сотруднику правоохранительных органов, столько же. Он тоже успешный фермер. Урожайность зерновых на полях, которые находятся у него в аренде, ощутимо выше, чем на других, поскольку земля удобряется органикой с собственной фермы. Коровы получают корма, выращенные на этой земле, и дают экологически чистое молоко. Такой замкнутый цикл сельхозпроизводства, созданный молодой семьей, является защитой от предстоящей продажи земли, что вызывает сейчас растерянность у многих украинцев. Вопреки расхожему мнению, что животноводство — убыточная отрасль, Скрыльники утверждают обратное. Но развитие их бизнеса сдерживает отсутствие государственной поддержки.

— Я никогда не назову корову скотиной, а только кормилицей, — говорит Екатерина. — В девяностые годы, когда родители месяцами не получали зарплату, наша семья круглый год имела «живые» деньги. Благодаря тому, что у нас были две коровы. Держали телят, поросят, кур и другую живность. Это не то, что выращивать овощи и зависеть от милости природы, а потом от цены на них. Мы были также обеспечены натуральными удобрениями, что позволяло выращивать хорошие урожаи сельхозкультур. В общем, селяне имеют отличный старт для аграрного бизнеса.

Екатерина Скрыльник: «Я никогда не назову корову скотиной, а только кормилицей»

После развала колхоза в Дрыжиной Гребле Кобелякского района, откуда родом супруги Скрыльник, в их селе и в ближайшей округе остались заброшенными большие фермы. Дедушка Владислава Владимир Васильевич 12 лет назад в одном из уцелевших колхозных сараев в соседних Бутенках поселил уток. Потом завел две коровы, а со временем еще несколько. Поначалу управлялись с этим немалым хозяйством вдвоем с женой Галиной. Позже к семейному бизнесу подключилась Катя, которая взяла на себя бухгалтерию, а потом и Владислав, создавший фермерское хозяйство по выращиванию кормов.

Изменения на собственной ферме Скрыльники начали с того, что постелили коровам специальные резиновые коврики. Часть их получили как участники одного из проектов технической помощи украинским аграриям. Так вот, благодаря этим пружинистым коврикам коровы на ферме Скрыльников ощутили особый комфорт: резина амортизирует их каждое движение. К тому же коврики экономят подстилку, легко моются, а в чистоте коровы меньше болеют. В результате увеличивается продуктивность поголовья и улучшается качество молока. В кооперативе «Господар» Скрыльники арендовали современное вентиляционное и охладительное оборудование, освещение, породистых нетелей. «Сохранить качественным выдоенное молоко не менее важно, чем иметь породистое поголовье», — замечает моя собеседница.

«Спреды с добавлением пальмового масла вообще есть нельзя — этот жир плавится при температуре 70 градусов»

Каждый день из фермы «Скрыльник» на переработку к частному производителю отправляется до 400 литров качественного молока, жирность которого не опускается ниже 3,4—3,6 процента. Когда Екатерина продавала свою продукцию на Белоцерковский молочный комбинат, что в Великобагачанском районе, его перерабатывали на масло высшего сорта, которое отправляли на экспорт. В то же время прилавки отечественных магазинов завалены молоком из порошка, молочными спредами из растительных жиров, молокосодержащими продуктами, изготовленными вообще неизвестно из чего.

— К сожалению, производство молока в Украине катастрофически падает, — анализирует ситуацию директор общества «Агрофирма «Маяк» в Котелевском районе Полтавской области Герой Украины Татьяна Корост. — Если в девяностых годах в нашей стране ежегодно производилось двадцать один миллион тонн молока, то сейчас — чуть больше одного. А нужно не менее пятнадцати! Ведь, согласно физиологическим нормам, необходимая суточная доза для человека — 360—400 граммов молока. Мы же в среднем потребляем его по сорок граммов. Китай, например, принял закон об обязательном употреблении ребенком двух стаканов молока в день.

Стерилизованное молоко, по словам Татьяны Михайловны, «мертвое» — в нем убита вся микрофлора. Спреды с добавлением пальмового масла, говорит, вообще нельзя есть: пальмовый жир засоряет организм, поскольку плавится при температуре… семьдесят градусов. Кроме того, недобросовестные производители добавляют дешевое пальмовое масло в молоко вместо отобранного молочного жира, лишая потребителей витаминов А и D.

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«На наш рынок бесконтрольно и без каких-либо барьеров сплошным потоком идет демпинговая и дотационная молочная продукция из Евросоюза, — написал недавно в Facebook соучредитель одного из крупных производителей молочной продукции Александр Деркач. — Она вся там дотируется государством на уровне фермера приблизительно на 30 процентов. Поэтому литр молока в Польше, Голландии или Германии для переработчика стоит 31 евроцент, а у нас, аналогичного качества, — до 40. НДС у нас 20 процентов, а в Европе — семь. Поэтому польские сыры в наших магазинах стоят на 20 процентов дешевле, а импорт молочных продуктов в Украину уже превышает экспорт».

Животноводческая отрасль в Украине давно в упадке. Страшно представить, но количество поголовья крупного рогатого скота по сравнению с 1990 годом сократилось с 8,5 миллиона голов до 400 тысяч и продолжает уменьшаться. За первое полугодие 2019-го поголовье молочных коров уменьшилось на 20 тысяч.

— На мой взгляд, одна из причин — это непродуманная и неправильная система дотаций для товаропроизводителей, низкий экспортный потенциал предприятий по переработке молока, а также слабая покупательная способность населения, — заявил недавно в одном из интервью руководитель департамента животноводства аграрного холдинга Владимир Педан. — Такая ситуация непосредственно отражается на продовольственной безопасности государства.

Условия, которые могли бы поспособствовать развитию отрасли животноводства, — привязка пахотной земли, имеющейся у собственников или арендаторов, к поголовью коров в расчете на один гектар, прямая дотация на землю, использующуюся под кормовые культуры, приведение госстандартов содержания пальмового масла в молочных продуктах к международным нормам.

«Одни только заявления о продаже земли уже отрицательно сказались на животноводстве»

Ферма «Скрыльник» находится в фокусе всех этих проблем.

— Я провела ревизию поголовья, выбраковала нерентабельных животных, — рассказывает Екатерина. — Теперь имеем плановый стабильный доход, и можно было бы заняться реконструкцией помещения, в котором я хочу оборудовать доильный зал. Подала план в программу кредитования предпринимателей «КУБ» («Країна успішного бізнесу»). Увы, из ожидаемых 500 тысяч гривен мне выделили всего 60 тысяч. Хватит разве что поменять резину на тракторах. Поэтому развитие молочно-товарной фермы поставлено пока на паузу.

«У нас с мужем в аренде 139 гектаров земли, мы выплачиваем людям хорошую арендную плату», — говорит Екатерина

Сейчас многие, в том числе и не имеющие своих коров, занялись сыроварением — готовый продукт всегда выгоднее продавать, нежели сырье. Екатерина с мужем тоже планируют изготовлять сыры, хотят купить оборудование в Израиле. Стоимость линии относительно небольшая, но дело стопорится из-за сложности получения кредитов. А инвесторы не спешат вкладывать деньги в молочную сферу, которая едва дышит. Хотя, если все пойдет хорошо, на пятый год производства уже можно будет получать прибыль.

Проблема фермы Скрыльников еще и в том, что она маленькая. А бизнес-проекты инвесторов рассчитаны в основном на более крупные производства. Вот если бы на ферме содержалось хотя бы 200 животных, а лучше 1000, тогда Екатерина смогла бы реализовать свою давнюю мечту — добывать биогаз из перегноя.

— Я прошла даже специальное обучение по биогазовым установкам, но моя мечта откладывается, — улыбается фермер. — Из неосуществимых пока целей — и зарубежные рынки. В других странах фермеры даже с меньшим поголовьем животных свободно самостоятельно экспортируют свою продукцию — там партнерские отношения построены на доверии, кооперации, и государство в них не вмешивается. А у нас сосед соседу не поможет. Увы, в Украине существует много препятствий для производителей. Потому что государство не заинтересовано в поддержке малых собственников. С этого года фермерам, работающим в животноводстве, перестали возвращать 20-процентный налог! Мы имели возможность пользоваться этой льготой всего два года.

— По вашему мнению, как открытие рынка земли отразится на животноводстве?

— Конечно, негативно. И это уже ощущается. Например, агрофирма «Добробут» в Кобелякском районе — региональное подразделение агропромышленного холдинга «Астарта-Киев» — выводит племенных коров. Это почти две тысячи голов! Сотрудники в отчаянии, ведь они теряют работу — источник доходов. Куда им теперь? На заработки в Европу? Нет работы в селе — нечем наполнять бюджет сельского совета, значит, село приходит в упадок. Мне кажется, это спланированная акция: все свое уничтожить и открыть путь в Украину импортным продуктам.

— Почему сейчас ускоренными темпами вырезается поголовье?

— Живность надо чем-то кормить, а значит, нужны пастбища, нужна земля, чтобы выращивать корм скоту. Поэтому хозяйства стали сокращать поголовье, чтобы собрать деньги на покупку земли. В связи с этим все остальное для многих отошло на второй план.

Вообще, из-за предстоящего открытия рынка земли многие проекты приостанавливаются. Наши партнеры из Израиля не понимают, что будет после этого в Украине. У них пахотные земли никто не продает, потому что это наследие государства. Там их можно только арендовать. Израильтяне говорят: «Власть временная, а земля постоянная».

— Вас не пугает завтрашний день?

— У нас с мужем в аренде 139 гектаров земли, мы выплачиваем людям хорошую арендную плату. Это постоянный доход для селян, и я надеюсь, они не бросятся массово избавляться от паев, чтобы получить моментальную выгоду. Это во-первых. Во-вторых, мы арендуем также земельные наделы, принадлежащие нам и нашим ближайшим родственникам. К тому же не делим с Владиславом семейный бизнес: я, например, покупаю у него корма по безналичному расчету, вместе обновляем машинно-тракторный парк, подменяем друг друга, если возникает необходимость. Кто свободен, тот и подвозит запчасти, горючее или обеды для нанятых работников. Между нами все по-честному, никто никого не обманывает, что тоже отражается на успехе дела. В общем, у нас сложился такой благоприятный симбиоз, и это позволяет нам более-менее уверенно смотреть в будущее.

Трудности, неудачи, зависть некоторых (два года назад у фермеров сгорело 80 процентов заготовленных на зиму кормов — кто-то устроил пожар) Катю с Владиславом не останавливают. И они не одни такие энтузиасты. Рядом, в Козельщинском районе, есть успешное частое агрохозяйство, которое возглавляет Маргарита Витченко. Будь у них и других фермеров оптимальные условия для работы, наверняка чиновники не рассказывали бы о продовольственной опасности. И, может быть, хотя бы наши дети могли выпить в день два стакана качественного молока. Как в Китае…

P. S. На днях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о том, что из государственного бюджета выделено 250 миллионов гривен для финансовой поддержки фермеров, содержащих коров. Эта дотация безвозвратная, предоставляется дважды в год субъектам хозяйствования (юридическим лицам и собственникам коров) за каждое идентифицированное и зарегистрированное животное в размере 900 гривен за одну голову.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об опыте соседней Польши, где на маленьких фермах умудряются производить колбасу и сыр европейского уровня, а гастрономический туризм сделали доходным бизнесом.

Фото из семейного альбома супругов СКРЫЛЬНИК

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