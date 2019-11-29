Дело Альперина: в Одессе арестовали стройплощадку «крестного отца контрабанды» (фото)

Украина

Киевский райсуд Одессы арестовал стройплощадку бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне (с участием экс-руководителя Одесской таможни Сергея Тупальского), в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн гривен. Судом наложен арест на земельный участок по улице Академика Глушко, 17а, с запретом проведения строительных работ.

«Такие меры в рамках расследования правоохранители приняли для предотвращения присвоения средств потенциальных инвесторов, а также с целью проведения строительно-технической экспертизы», — сообщили в прокуратуре Одесской области.

Та самая стройплощадка

Таким образом, в настоящее время остановлены незаконные работы по возведению 16-этажного четырехсекционного дома с торгово-офисными помещениями и подземным паркингом.

По данным следствия, для частного предприятия — заказчика строительных работ должностные лица профильной фирмы разработали и утвердили проектную документацию с занижением класса последствий (ответственности) объекта. В частности, в разрешительную документацию фактически внесены недостоверные сведения, утвержденные директором этой фирмы, заказчиком и экспертом. Это позволило застройщику возводить высотный дом с нарушением градостроительного законодательства, в то время как разрешение на проведение работ, выданное ЧП «Мода» еще в сентябре, отменило управление ГАСК Одесского горсовета.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 364−1 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ч. 1 ст. 366 («Служебная подделка») Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил информированный сотрудник местной прокуратуры, владельцем строящегося высотного дома является бизнесмен Вадим Альперин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что правоохранители задержали 10 человек, в том числе семерых сотрудников органов таможенного контроля, в связи с нарушением таможенного законодательства. Перед этим замначальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский заявил о проведении обысков у него дома.

По данным «Украинской правды», дело, в рамках которого правоохранители провели спецоперацию, связано с «одним из самых известных контрабандистов» Украины Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долларов. Кроме того, 26 ноября президент Украины Зеленский призвал помочь с розыском одного из «крестных отцов контрабанды в Украине» Альперина.

27 ноября детективы НАБУ задержали Альперина. Он приехал в офис САП на допрос, но там в холле его встретили представители НАБУ. Позже Альперину сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы на таможне, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму более 77,7 млн грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Национальное антикоррупционное бюро Украины считает Альперина лидером преступной организации, занимавшейся махинациями по растаможиванию импортных товаров по заниженным ценам.



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