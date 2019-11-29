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Свитолина показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе в Дубаи (фото)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина после насыщенного сезона отправилась на отдых в ОАЭ. Наша соотечественница нежится под солнцем в Дубае, а фотографиями делится со своими подписчиками в Instagram.
Напомним, что в завершившемся сезоне наша соотечественница не завоевала ни одного трофея, но впервые в карьере дважды вышла в полуфинал турниров серии «Большого шлема» — на Уимблдоне и US Open, а также второй год подряд добралась до финала итогового турнира, который на этот раз проходил в китайском Шэньчжене. Благодаря своим результатам Элина на данный момент располагается на шестой строчке мирового рейтинга и ставит себе цель подняться на вершину списка лучших теннисисток мира в 2020 году.
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