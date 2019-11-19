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Спорт

Свитолина пообещала стать первой ракеткой мира и намекнула на скорую свадьбу (фото)

10:55 19 ноября 2019 146
Свитолина пообещала стать первой ракеткой мира и намекнула на скорую свадьбу (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, которая на недавнем итоговом турнире в китайском Шэньчжене дошла до финала и завершила соревновательный год на шестой позиции в мировом женском рейтинге, поделилась своими планами на будущий сезон.

«В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения моей цели — стать первой ракеткой мира. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности. Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь. Но я полагаю, что это приходит с опытом», — рассказала Элина в интервью tochka.net.

При этом Свитолина отметила, что из-за большой нагрузки часто ощущала боль в колене. «Ее сложно было контролировать, так как она зависела от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было тяжело. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно были передышки, процедуры, уколы. Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону надлежащим образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году», — добавила теннисистка.

Тем временем одесситка выставила фотографию на своей странице в Instagram, заинтриговав своих болельщиков. Все дело в том, что на безымянном пальце левой руки теннисистки красуются два колечка, что сразу натолкнуло поклонников спортсменки на мысли о помолвке и скорой свадьбе Элины с ее бойфрендом французским теннисистом Гаэлем Монфисом, входящим в топ-10 мирового рейтинга.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известная украинская легкоатлетка Наталия Прищепа вышла замуж за кикбоксера-чемпиона Романа Кроля.

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