- 11:54 В России снимут двойника Зеленского в фильме об Украине
- 11:54 Во дворе жилого дома в Днепре прогремел взрыв: есть погибший
- 11:43 С 20 ноября водителей начнут наказывать за перевозку детей без автокресел: что грозит нарушителям
- 11:40 Гениально: в сети обсуждают яркий клип об истории Украины
- 11:34 В России два человека сварились заживо, когда их машина провалилась в яму с кипятком
- 11:22 Зеленский обвинил Тимошенко в попытке устроить «договорняк»
- 11:19 Из одежды только стразы: голая Тина Кароль взбудоражила сеть
- 11:01 Под Киевом вооруженный молодчик за час напал на двух женщин: подробности и фото
- 11:00 70-летний отец-трансгендер Кайли и Кендалл Дженнер появился на людях в купальнике-бикини
- 10:55 Свитолина пообещала стать первой ракеткой мира и намекнула на скорую свадьбу
- 10:54 Скороход о зарплатах в конвертах «слугам народа»: платят только послушным
- 10:39 «Путина благословлять надо»: сеть насмешило показательное видео из России
Свитолина пообещала стать первой ракеткой мира и намекнула на скорую свадьбу (фото)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, которая на недавнем итоговом турнире в китайском Шэньчжене дошла до финала и завершила соревновательный год на шестой позиции в мировом женском рейтинге, поделилась своими планами на будущий сезон.
«В следующем сезоне у меня есть все возможности для достижения моей цели — стать первой ракеткой мира. Я уже достаточно много времени провела в туре и набралась опыта. Теперь все зависит от выполнения задач, плана игры на каждый матч и моей готовности. Для меня еще очень важно всегда быть психологически в форме: быть готовой бороться за каждый матч со свежими силами. Так как в теннисе игровой сезон является одним из самых длинных в спорте, довольно-таки тяжело этого достичь. Но я полагаю, что это приходит с опытом», — рассказала Элина в интервью tochka.net.
При этом Свитолина отметила, что из-за большой нагрузки часто ощущала боль в колене. «Ее сложно было контролировать, так как она зависела от нагрузки. Было много матчей и, конечно же, было тяжело. С такой травмой особенно сложно играть на грунтовом покрытии. У меня постоянно были передышки, процедуры, уколы. Очень жаль, что я не смогла подготовиться к грунтовому сезону надлежащим образом. Сейчас я прохожу интенсивное лечение, стараюсь восстановиться и быть готовой к следующему году», — добавила теннисистка.
Тем временем одесситка выставила фотографию на своей странице в Instagram, заинтриговав своих болельщиков. Все дело в том, что на безымянном пальце левой руки теннисистки красуются два колечка, что сразу натолкнуло поклонников спортсменки на мысли о помолвке и скорой свадьбе Элины с ее бойфрендом французским теннисистом Гаэлем Монфисом, входящим в топ-10 мирового рейтинга.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известная украинская легкоатлетка Наталия Прищепа вышла замуж за кикбоксера-чемпиона Романа Кроля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!