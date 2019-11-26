23.89 / 24.12 26.24 / 26.63
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Секси»: Даяна Ястремская порадовала болельщиков ярким образом (фото)

10:48 26 ноября 2019 163
«Секси»: Ястремская порадовала болельщиков ярким образом (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, на днях объявившая о начале сотрудничества с немецким тренером Сашей Бажином, проводит отпуск в родной Одессе.

Спортсменка приняла участие в чувственной фотосессии, и поделилась парочкой снимков на своей странице в Instagram. «Две стороны меня», — подписала фото Ястремская.

Подписчики не скупились на комплименты. «Секси Даяна», «Саамаяяяя Красиваяяяя», «Обалдеть», «Порви всех в следующем сезоне, Даяна, мы за тебя болеем» — написали болельщики.

Напомним, что Ястремская завершила сезон-2018 года на 22-й позиции в мировом женском рейтинге. Украинка участвовала на малом итоговом турнире, проходившем в китайском Чжухае, но не смогла преодолеть групповой этап.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина рассказала о намерениях стать первой ракеткой мира в 2020 году и намекнула на скорую свадьбу, засветив кольцо на безымянном пальце.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Принц Луи&nbsp;— сейчас и потом

В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет (фото)

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер