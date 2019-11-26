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«Секси»: Даяна Ястремская порадовала болельщиков ярким образом (фото)
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, на днях объявившая о начале сотрудничества с немецким тренером Сашей Бажином, проводит отпуск в родной Одессе.
Спортсменка приняла участие в чувственной фотосессии, и поделилась парочкой снимков на своей странице в Instagram. «Две стороны меня», — подписала фото Ястремская.
Подписчики не скупились на комплименты. «Секси Даяна», «Саамаяяяя Красиваяяяя», «Обалдеть», «Порви всех в следующем сезоне, Даяна, мы за тебя болеем» — написали болельщики.
Напомним, что Ястремская завершила сезон-2018 года на 22-й позиции в мировом женском рейтинге. Украинка участвовала на малом итоговом турнире, проходившем в китайском Чжухае, но не смогла преодолеть групповой этап.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина рассказала о намерениях стать первой ракеткой мира в 2020 году и намекнула на скорую свадьбу, засветив кольцо на безымянном пальце.
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