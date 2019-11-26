«Секси»: Даяна Ястремская порадовала болельщиков ярким образом (фото)

Спорт

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, на днях объявившая о начале сотрудничества с немецким тренером Сашей Бажином, проводит отпуск в родной Одессе.

Спортсменка приняла участие в чувственной фотосессии, и поделилась парочкой снимков на своей странице в Instagram. «Две стороны меня», — подписала фото Ястремская.

Подписчики не скупились на комплименты. «Секси Даяна», «Саамаяяяя Красиваяяяя», «Обалдеть», «Порви всех в следующем сезоне, Даяна, мы за тебя болеем» — написали болельщики.

Напомним, что Ястремская завершила сезон-2018 года на 22-й позиции в мировом женском рейтинге. Украинка участвовала на малом итоговом турнире, проходившем в китайском Чжухае, но не смогла преодолеть групповой этап.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина рассказала о намерениях стать первой ракеткой мира в 2020 году и намекнула на скорую свадьбу, засветив кольцо на безымянном пальце.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter