Украина

Остались мать и трехлетняя дочь: названо имя украинского бойца, убитого боевиками на Донбассе

Бойцом, погибшим 29 ноября на Донбассе при выполнении боевого задания, стал Алексей Капустян из Ровенской области, военнослужащий 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады. Военный получил смертельное ранение от пули вражеского снайпера.

Военному было 26 лет. В селе Кринички Гощанского района Ровенской области у бойца остались мать и трехлетняя дочь. Друзья Капустяна вспоминают, что у того были большие планы: он собирался достроить дом и собрать в нем свою большую семью.

Однополчанин Алексея по 30-й бригаде Виктор Сусан поделился, что побратим был настоящим воином и хорошим другом, всегда стоял за справедливость.

Напомним, на Донбассе в октябре 2019 года погибли 10 бойцов. Ноябрь принес новые невосполнимые утраты.

Фото Гощанська РДА/Facebook, Oksana Makarenko/Facebook

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