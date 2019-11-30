23.86 / 24.09 26.19 / 26.55
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Остались мать и трехлетняя дочь: названо имя украинского бойца, убитого боевиками на Донбассе

7:10 30 ноября 2019 199
капустян
Инф. «ФАКТОВ»

Бойцом, погибшим 29 ноября на Донбассе при выполнении боевого задания, стал Алексей Капустян из Ровенской области, военнослужащий 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады. Военный получил смертельное ранение от пули вражеского снайпера.

капустян

Военному было 26 лет. В селе Кринички Гощанского района Ровенской области у бойца остались мать и трехлетняя дочь. Друзья Капустяна вспоминают, что у того были большие планы: он собирался достроить дом и собрать в нем свою большую семью.

капустян

Однополчанин Алексея по 30-й бригаде Виктор Сусан поделился, что побратим был настоящим воином и хорошим другом, всегда стоял за справедливость.

Напомним, на Донбассе в октябре 2019 года погибли 10 бойцов. Ноябрь принес новые невосполнимые утраты.

Фото Гощанська РДА/Facebook, Oksana Makarenko/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Нокаут

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде (видео)

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер