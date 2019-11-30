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Остались мать и трехлетняя дочь: названо имя украинского бойца, убитого боевиками на Донбассе
Бойцом, погибшим 29 ноября на Донбассе при выполнении боевого задания, стал Алексей Капустян из Ровенской области, военнослужащий 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады. Военный получил смертельное ранение от пули вражеского снайпера.
Военному было 26 лет. В селе Кринички Гощанского района Ровенской области у бойца остались мать и трехлетняя дочь. Друзья Капустяна вспоминают, что у того были большие планы: он собирался достроить дом и собрать в нем свою большую семью.
Однополчанин Алексея по 30-й бригаде Виктор Сусан поделился, что побратим был настоящим воином и хорошим другом, всегда стоял за справедливость.
Напомним, на Донбассе в октябре 2019 года погибли 10 бойцов. Ноябрь принес новые невосполнимые утраты.
Фото Гощанська РДА/Facebook, Oksana Makarenko/Facebook
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