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Украина

Нет Кривоноса, зато есть Сивохо: сеть кипит из-за кадрового решения Зеленского

7:59 30 ноября 2019 55
кривонос сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Последние кадровые решения президента Зеленского об отстранении боевого офицера Сергея Кривоноса с ряда должностей вызвали бурные споры в сети. Многие считают, что после указов по Кривоносу можно забыть о функциональности Совета нацбезопасности и в принципе об обороноспособности страны. Другие говорят, что СНБО превратился в посмешище намного раньше, чем появились указы Зеленского.

Блогер и офицер резерва ВСУ Роман Кулик уверен, что полумерами власть не ограничится и вскоре стоит ждать окончательного исключения Сергея Кривоноса из СНБО.

Спикер международного волонтерского сообщества Михаил Макарук не сомневается в причинах, почему Кривонос стал не нужен новому политикуму.

Блогер Алексей Петров и журналист Виктор Трегубов мрачно шутят, что теперь обороноспособность страны полностью сосредоточится в руках Сергея Сивохо и ему подобных аматоров.

Комментаторы соглашаются, что уже можно забыть о некогда эффективном центре формирования оборонной политики.

Напомним, сам заместитель секретаря СНБО Кривонос считает, что должностным лицам оказалась не нужна программа по повышению обороноспособности Украины. Реализация программы «Пять шагов» как раз вышла на финишную стадию, когда появились кадровые указы президента.

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