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Деньги валялись на дороге: в Киеве взорвали отделение «Ощадбанка» (фото, видео)
В Киеве в ночь на 30 ноября группа неизвестных взорвала банкомат в Днепровском районе. Жертвой вандалов стало устройство на входе в отделение «Ощадбанка» по ул. Энтузиастов, 11.
Преступники действовали теми же методами, что и при подрыве банкомата в Первомайске Харьковской области. Для ограбление было выбрано раннее утро: по предварительным данным, взрыв прогремел около 4 часов 30 ноября. Сила взрыва была такой, что полностью разнесла стеклянный фасад здания, а внутри отделения обрушился потолок.
Как сообщает Информатор, банковские воры убегали в спешке: возле банка на газоне остались лежать потерянные 100-гривневые купюры. Точная сумма украденного устанавливается.
По предварительным данным, подрывников было не меньше двух. Совершив преступление, банда села в автомобиль Volkswagen Passat и поехала в сторону станции метро «Славутич». В Киеве объявлен план «Сирена».
Напомним, ранее в Харькове подрывники банкомата растеряли по дороге солидную часть украденного. Внутри банка остались около 200 тысяч гривен, на улице было рассыпано еще 100 тысяч.
Фото kiev.informator.ua
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