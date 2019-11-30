- 09:17 Бил профессионал: резонансные детали гибели подростка Дениса Чаленко в Прилуках
- 09:15 Похудела и задумалась над материнством: Виктория Булитко рассказала о жизни после "Танців з зірками"
- 09:11 Где смотреть онлайн жеребьевку Евро-2020: расписание трансляций церемонии в Бухаресте
- 09:10 В Apple попытались оправдаться за признание Крыма российским
- 08:56 Похож на Дракулу: кот-«вампир» с огромными клыками стал звездой Instagram
- 08:48 Где смотреть онлайн «Олимпик» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 16-го тура чемпионата Украины
- 08:30 Деньги валялись на дороге: в Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»
- 08:17 Шесть лет назад с жестокого разгона студентов на Майдане началась Революция достоинства: как это было
- 08:07 Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция церемонии в Бухаресте
- 07:59 Нет Кривоноса, зато есть Сивохо: сеть кипит из-за кадрового решения Зеленского
- 07:39 Волынский врач ставит на ноги 90-летних пациентов после сложнейших переломов
- 07:37 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафетных гонок на Кубке мира
В Apple попытались оправдаться за признание Крыма российским
Компания Apple после скандала с обозначением Крыма как российской территории пообещала пересмотреть свою картографическую политику.
«Мы собираемся более внимательно изучить, как в наших сервисах обозначаются спорные границы. Возможно, в будущем мы внесем изменения», — приводит Вloomberg официальное заявление Apple.
«Мы изучаем международное законодательство, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о маркировке на наших картах, и вносим изменения, если того требует закон», — добавили представители компании.
Напомним, ранее в некоторых версиях приложения «Apple Maps» Крым был обозначен как российская территория. В российской госдуме расценили это как свою победу.
В Украине на скандал отреагировал МИД. Министр Вадим Пристайко попытался доступными для Apple аналогиями объяснить, почему Украина так болезненно реагирует на карты с «российским» Крымом.
Посольство Украины в США объявило флешмоб и призвало подписчиков напомнить Apple что Крым — это Украина. К акции в поддержку Украины присоединились МИД Польши и Литвы.
Напомним, ранее российские депутаты пообещали добиться от Apple, чтобы в приложении Apple Maps Крым указывался как российская территория.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.