Мир

В Apple попытались оправдаться за признание Крыма российским

Компания Apple после скандала с обозначением Крыма как российской территории пообещала пересмотреть свою картографическую политику.

«Мы собираемся более внимательно изучить, как в наших сервисах обозначаются спорные границы. Возможно, в будущем мы внесем изменения», — приводит Вloomberg официальное заявление Apple.

«Мы изучаем международное законодательство, а также соответствующие законы США и других стран перед тем, как принять решение о маркировке на наших картах, и вносим изменения, если того требует закон», — добавили представители компании.

Напомним, ранее в некоторых версиях приложения «Apple Maps» Крым был обозначен как российская территория. В российской госдуме расценили это как свою победу.

В Украине на скандал отреагировал МИД. Министр Вадим Пристайко попытался доступными для Apple аналогиями объяснить, почему Украина так болезненно реагирует на карты с «российским» Крымом.

Посольство Украины в США объявило флешмоб и призвало подписчиков напомнить Apple что Крым — это Украина. К акции в поддержку Украины присоединились МИД Польши и Литвы.

Напомним, ранее российские депутаты пообещали добиться от Apple, чтобы в приложении Apple Maps Крым указывался как российская территория.

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