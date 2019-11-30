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Под Одессой коп насмерть сбил пешехода (фото)
В Измаильском районе Одесской области 29 ноября около 20.00 вблизи села Сафьяны на автодороге Измаил-Одесса под колесами автомобиля «ВАЗ» погиб человек. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в региональном главке Нацполиции.
По предварительным данным, указанный участок дороги был неосвещен, автомобиль двигался в направлении Одессы, а пешеход нес в руках велосипед. Пострадавший, личность которого устанавливается, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
Как выяснилось, за рулем автомобиля был сотрудник полиции, в тот момент — не при исполнении служебных обязанностей. Согласно медицинскому заключению, правоохранитель был трезв.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.
Как писали «ФАКТЫ», в прошлом месяце в Черниговской области полицейский совершил смертельное ДТП. Поздно вечером 18 октября он наехал на велосипедиста и от полученных ран тот скончался на месте.
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