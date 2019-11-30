Происшествия

Взрыв в отделении банка в Киеве: появились подробности и новые фото ЧП

В Киеве продолжается расследование взрыва в банке в ночь на 30 ноября. Целью подрывников был банкомат, а взрывали устройство злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси.

Правоохранители осмотрели место ЧП, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Пока известно, что подрывников было как минимум двое, они приехали к зданию банка на ул. Энтузиастов на автомобиле, устроили взрыв, забрали кассеты с деньгами и скрылись на том же транспортном средстве. Ведется розыск автомобиля и подозреваемых лиц.

Расследование ведет полиция Днепровского района Киева. Сумма украденного пока еще не установлена. Учитывая, что взрыв разрушил внутренние помещения и витрину банка, случай рассматривается как повреждение имущества с крупным ущербом (ч.2 ст. 194 УК Украины).

Напомним, убегая из банка, преступники не стали собирать рассыпавшиеся на газоне купюры. Место происшествия было оцеплено и взято под охрану.

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