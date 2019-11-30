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Замело снегом: в Карпаты уже пришла настоящая зима (фото)
Карпаты засыпало снегом. На горе Поп Иван Черногорский утром 30 ноября температура снизилась до 5 градусов мороза, ветер юго-западный 7−8 м/с.
Из-за снега и тумана в горах видимость не превышает 50 метров. Команда Черногорского горного поисково-спасательного поста просит учитывать погодные условия, планируя горные восхождения.
В ближайшие дни снегопады в Карпатах продолжатся. В Ивано-Франковске метеорологи прогнозируют, что в горах наметет до 20 см снега.
Также покрываются снегом лыжные трассы Буковеля.
Напомним, обильные снегопады по всей Украине ожидаются 2−3 декабря. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни». Кроме того, составлен прогноз погоды на новогоднюю ночь и Рождество.
Фото Олександр Голобін/Facebook, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook, bukovel.com
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