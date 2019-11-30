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Сеть рассмешили планы боевиков "ДНР" восстановить полуразрушенный памятник Ленину в Донецке (фото)
В сети опубликовали фото полуразрушенного памятника Владимиру Ленину на фоне заброшенного здания Дома культуры в оккупированном Донецке. На памятнике есть табличка о том, что его скоро восстановят. Она вызвала смех среди пользователей соцсетей.
«Полуразрушенный памятник Ленину в Донецке на фоне заброшенного ДК. На Ленине табличка о том, что его скоро починят. А ДК не починят. Ахахаха, эти дебилы реально собрались ремонтировать Ленина. Ну, а на здание всем плевать, пусть рушится», — пишет известный блогер Денис Казанский.
«Закутали ленина -- ильич, не болей, мы тебя вылечим», — добавляет один из пользователей в комментариях.
«Русский мир во всей красе, зачем нам архитектура, если есть идол?» — спрашивает третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее российский музыкант, вокалист, поэт и продюсер Василий Гончаров, больше известный как Вася Обломов взбудоражил сеть вопросом о том, зачем до сих пор в центре Москвы находится тело Ленина.
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