30 ноября 2019

скакуна. У него в хозяйстве было много всякой живности — и племенные коровы, и быки, и козы, и овцы, и свиньи, и кроли, и сторожевые собаки. Вот только красавца-коня не хватало ему для полного счастья.

Правда, не прошло и недели, как скакун занемог. Срочно вызванный ветеринар, осмотрев лошадь, с тревогой в голосе сказал:

- Вирус. Тяжёлый вирус подхватил где-то ваш любимчик. Если лекарства, которые придётся ему давать в течение трёх дней, не помогут, боюсь, необходимо будет красавца усыпить.

Услышала этот разговор смышлённая розовощёкая свинья. Тут же побежала к страдавшему от неведомой болезни скакуну и поведала всё, как есть. При этом подбадривая страдальца добрыми словами.

Но вот один день проходит, второй уже на исходе, а коню всё никак не становится легче. Лежит бедняга в своём стойле, даже голову не поднимает. На третий день ветеринар, внимательно присмотревшись к больному животному, развёл руками:

- Вы уж меня извините, конечно, но лучших лекарств от такого заболевания никто ещё не изобрёл. Пожалуй, пора готовить его к последней процедуре.

Услышала этот вердикт сердобольная свинья и снова побежала рассказывать коню:

- Вставай, милый, прошу тебя! Ведь если ты сию же минуту не поднимешься, не миновать беде.

И тут произошло настоящее чудо. Словно почувствовав, что только ему самому теперь предстоит себя спасать, вскочил скакун на ноги и на глазах у приближавшихся к конюшне фермера и ветеринара громким ржанием оповестил всех о своём выздоровлении. Хозяин выпустил коня на волю. И, восхищаясь его статью и резвостью, с восторгом посмотрел на ветеринара. Во взгляде же доктора угадывалось изумление. И только одно существо на земле было, наверное, счастливее всех от увиденного. Добродушная розовощёкая свинка искренне радовалась от того, что благодаря её участию коня удалось спасти от верной гибели.

А к вечеру, решив отметить столь знаменательное для своего хозяйства событие, фермер велел… заколоть свинью, чтобы весело отметить за праздничным столом исцеление скакуна.

Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных. Чем не повод всем нам и каждому из нас задуматься о судьбе братьев наших меньших? Тех, кого мы приручаем, тех, без кого порой жизни своей не мыслим…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.