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Украина

До 20 сантиметров снега: в Украине резко ухудшится погода

14:38 30 ноября 2019 1093
зима
Инф. «ФАКТОВ»

В первые дни декабря погода в Украине резко ухудшится. 2−3 декабря ожидаются сильные снегопады. Синоптики обещают, что за двое суток может выпасть до 20 сантиметров снега.

Первыми приход зимы прочувствуют на себе западные области, а также Винницкая и Житомирская. 3 декабря обильные осадки в виде снега распространятся на всю территорию Украины, кроме южных регионов. Снегопады будут сопровождаться гололедицей на дорогах, автовладельцев просят учитывать погодные условия при планировании поездок.

За двое суток в большинстве регионов может выпасть до 3−8 сантиметров снега, в Карпатах метели будут особенно сильными. Там за сутки может выпасть 10−20 см снега.

Напомним, народные синоптики ожидают, что морозы в декабре будут не сильными — до минус двенадцати градусов. Об этом в статье «ФАКТОВ» «Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни».

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