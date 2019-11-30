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Происшествия

На Закарпатье перехвачена партия героина – почти 400 килограммов (фото, видео)

14:57 30 ноября 2019 126
наркотики
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Масштабная партия контрабандного героина, следовавшая в одну из стран Евросоюза, была перехвачена на Закарпатье сотрудниками украинской спецслужбы.

«В пограничном пункте пропуска „Ужгород“ правоохранители остановили грузовой автомобиль со строительными материалами. Во время углубленного осмотра были обнаружены спрятанные в листах клееной фанеры подозрительные пакеты. Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что там находится героин. Общий вес наркотиков составил 374 килограмма», — сообщила Служба безопасности Украины.

наркотики

Ведется следствие, устанавливается источник происхождения наркотиков.

По информации других источников, правоохранителей насторожило нервное поведение водителя грузовой машины, да и документы на груз были не в порядке. Поэтому и было принято решение провести углубленный досмотр транспортного средства. Кому принадлежал груз и откуда был водитель машины, не сообщается.

Напомним, ранее в Украине были перехвачены 400 килограммов кокаина из Колумбии, который предназначался для продажи в странах Западной Европы. Полиция подтвердила, что наркодилеры идут в ногу со временем и постепенно перемещают продажи запрещенного товара на интернет-площадки.

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