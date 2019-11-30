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На трассе Киев-Чоп загорелся автобус с пассажирами: детали и фото с места ЧП
В Ровенской области прямо на трассе Киев-Чоп загорелся двухэтажный автобус международного сообщения «Харьков-Познань». Инцидент произошел вблизи села Грушвица (Ровенский район). Напомним, в конце октября автобус с украинцами попал в жуткое ДТП на территории Венгрии.
Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области в Facebook, в автобусе находились 46 пассажиров.
Водитель начал тушить пожар еще до приезда спасателей, таким образом, из людей никто не пострадал.
Огнем оказался поврежден моторный отсек, поэтому ехать дальше автобус не смог.
«Причины возгорания еще устанавливаются», — говорится в сообщении ровенских спасателей.
Напомним, минувшим летом в Киеве полностью выгорела маршрутка, из которой впоследствии изъяли некие подозрительные предметы. Следствие не исключило возможность умышленного поджога.
Фото ГУ ГСЧС в Ровенской области
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!