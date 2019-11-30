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Похищали людей и промышляли разбоями: в Запорожской области задержали опасную банду из 20 человек (фото, видео)
В Запорожской области оперативники местной Нацполиции установили, что к совершению серии преступлений может быть причастна одна и таже преступная группа. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.
«Полицейские установили сначала участников ОПГ, а затем — и организаторов. Организовали банду отец и двое его сыновей, которые привлекли к преступной деятельности жителей Запорожья в возрасте от 20 до 38-ми лет», — говорится в сообщении.
Установлено, что преступная группа совершала тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе — разбойные нападения, грабежи, кражи, в том числе с авто, квартир. Также бандиты занимались похищения лиц с последующим вымогательством денег. Ни один из участников ОПГ официально не работал, а некоторые из них уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений.
«Чтобы избежать ответственности, они пытались избавиться от вещественных доказательств путем их похищения и поджога. Кроме того, в адрес правоохранителей, которые документировали противоправную деятельность банды, неоднократно поступали угрозы применения физической расправы», — говорится в сообщении Нацполиции.
В настоящее время собраны материалы, которые обоснованно подтверждают причастность членов банды к совершению не менее 20 преступлений на территории области. Только за этот год бандой было совершено 10 уголовных преступлений, в том числе с применением оружия. Деньги, полученные преступным путем, они тратили на дорогие автомобили, вещи и отдых.
По информации оперативников, банда имела немалый арсенал оружия и при задержании могла оказать вооруженное сопротивление.
Поэтому к операции привлекли спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.
«В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны пять человек, в том числе организаторы банды. Еще один из участников скрывается от следственных органов на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», на днях украинские правоохранители провели еще одну успешную спецоперацию, в ходе которой масштабная партия контрабандного героина, следовавшая в одну из стран Евросоюза, была перехвачена на Закарпатье.
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