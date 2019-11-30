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Украина

Праздник начинается: в Киево-Печерской лавре открылась резиденция святого Николая

17:21 30 ноября 2019 9
резиденция святого Николая
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

В субботу, 30 ноября, в Большой лаврской колокольне (находится в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике) открылась резиденция святого Николая.

Организаторы подготовили для детворы обширную развлекательную программу, которая включает показ мод «Казковi пригоди в Дивокраї» от учеников школы юного дизайнера, мастер-классы от кинокомпании, выступление детского вокального коллектива. Каждый желающий может пообщаться со святым Николаем (его роль исполняет заведующий отделом заповедника Олег Топилко), написать святому письмо, загадать что-нибудь сокровенное под «Аркой желаний».

В резиденции святого Николая открылась выставка «Казки народiв свiту», на которой представлены авторские куклы, созданные украинскими мастерами Международной ассоциации ручного творчества.

Резиденция святого Николая в Большой лаврской колокольне будет работать до 28 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как будет выглядеть главная елка Украины в этом году.

Фото с сайта risu.org.ua

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