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Праздник начинается: в Киево-Печерской лавре открылась резиденция святого Николая
В субботу, 30 ноября, в Большой лаврской колокольне (находится в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике) открылась резиденция святого Николая.
Организаторы подготовили для детворы обширную развлекательную программу, которая включает показ мод «Казковi пригоди в Дивокраї» от учеников школы юного дизайнера, мастер-классы от кинокомпании, выступление детского вокального коллектива. Каждый желающий может пообщаться со святым Николаем (его роль исполняет заведующий отделом заповедника Олег Топилко), написать святому письмо, загадать что-нибудь сокровенное под «Аркой желаний».
В резиденции святого Николая открылась выставка «Казки народiв свiту», на которой представлены авторские куклы, созданные украинскими мастерами Международной ассоциации ручного творчества.
Резиденция святого Николая в Большой лаврской колокольне будет работать до 28 декабря.
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Фото с сайта risu.org.ua
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.