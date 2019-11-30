«Ворскла» одержала первую победу под руководством нового тренера: видеообзоры матчей УПЛ

Спорт

В субботу, 30 ноября, в Запорожье, Львове и Полтаве состоялись матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 16-й тур

23 ноября

«Заря» (Луганск) — «Карпаты» (Львов) — 2:0 (Вернидуб, 54, Русин, 87). Молодежные составы — 2:1.

«Львов» — «Днепр-1» — 0:2 (Коркишко, 16, Когут, 61). Молодежные составы — 1:1.

«Ворскла» (Полтава) — «Колос» (Ковалевка) — 1:0 (Васин, 38, с пенальти). Молодежные составы — 3:3.

Львовские «Карпаты» приехали в Запорожье, имея серию без побед в премьер-лиге из восьми матчей. Львовяне сдерживали атаки хозяев до второго тайма, когда Виталий Вернидуб, проводивший свой 200-й матч в украинском чемпионате, удачно подключился на подачу с углового и ударом головой открыл счет в матче. Окончательный же счет установил в концовке встречи Назарий Русин, забивший свой 10-й мяч в элитном дивизионе.

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко накануне поездки во Львов сказал, что его команда едет за реваншем за домашнее поражение в первом круге. И днепрянам это удалось. В первом тайме после удара Коркишко из-за пределов штрафной мяч срикошетил от ноги защитника и залетел в ворота мимо вратаря. Хозяева апеллировали к арбитру, что в момент удара Когут мешал обзору Сарнавского, чтобы среагировать на удар, но взятие ворот все же было засчитано. А во втором тайме после подачи с правого фланга Когут избежал офсайдной ловушки и головой с нескольких метров пробил вратаря. Таким образом, «Днепр-1» одержал первую выездную победу в сезоне и поднялся в топ-6 — по крайней мере, до завтрашнего дня, когда свой матч проведет «Олимпик».

Полтавская «Ворскла» прервала кошмарную серию без побед из десяти матчей, обыграв на домашней арене «Колос» из Ковалевки. Единственный мяч, который принес полтавчанам первую победу под руководством Юрия Максимова, забил Денис Васин, реализовав пенальти в первом тайме — правда, подняться с последнего места «Ворскла» все равно не смогла, уступая по дополнительным показателям «Львову» и «Карпатам».

Гол Васина («Ворскла»)

Положение команд:

1. «Шахтер» — 43 очка (15 матчей);

2. «Заря» — 31 (16);

3. «Динамо» — 30 (15);

4. «Десна» — 27 (15);

5. «Александрия» — 27 (15);

6. «Днепр-1» — 18 (16);

7. «Олимпик» — 18 (15);

8. «Мариуполь» — 17 (15);

9. «Колос» — 17 (16);

10. «Львов» — 11 (16);

11. «Карпаты» — 11 (16);

12. «Ворскла» — 11 (16).

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Артем Беседин («Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»).

В 16-м туре УПЛ 1 декабря сыграют: «Десна» — «Александрия», «Мариуполь» — «Шахтер» и «Олимпик» — «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Олимпик» — «Динамо».

Фото ФК «Карпаты»

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