Спорт

В субботу, 30 ноября, и в воскресенье, 1 декабря, будут сыграны поединки 16-го тура чемпионата Украины по футболу. При этом три клуба вернутся на внутреннюю арену после выступлений в еврокубках.

«Динамо», которое на последних секундах в меньшинстве не удержало ничью в сумасшедшем поединке на поле шведского «Мальме», сыграет в гостях с донецким «Олимпиком». При этом встреча состоится на родной арене «бело-синих» — стадионе «Димамо» имени Валерия Лобановского. Дополнительной интриги противостоянию придает тот факт, что дончане под началом… экс-наставника «Динамо» Висенте Гомеса в последних пяти матчах набрали 13 очков.

«Шахтер» после сенсационной ничьей в поединке Лиги чемпионов на стадионе «Манчестер Сити», сыграет на стадионе «Мариуполя». Все, что нужно знать об истории «битв» соперников: 48 матчей, 45 побед «Шахтера» и три ничьи, последняя из которых датирована 2013 годом.

«Александрия» после еврокубкового поражения от «Вольфсбурга» отправится в Чернигов на принципиальный матч против «Десны». Достаточно отметить, что перед очным противостоянием у подопечных Александра Рябоконя и Владимира Шарана, претендующих на медали и места в еврокубках, по 27 очков.

Чемпионат Украины. 16-й тур

30 ноября (суббота)

«Львов» — «Днепр 1» 14:00 «Футбол 2»

«Заря» — «Карпаты» 14:00 УНИАН

«Ворскла» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»

1 декабря (воскресенье)

«Десна» — «Александрия» 14:00 УНИАН

«Мариуполь» — «Шахтер» 14:00 «Футбол 1»

«Олимпик» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 43 очка;

2. «Динамо» — 30;

3. «Заря» — 28;

4. «Десна» — 27;

5. «Александрия» — 27;

6. «Олимпик» — 17;

7. «Мариуполь» — 17;

8. «Колос» — 17;

9. «Днепр-1» — 15;

10. «Карпаты» — 11;

11. «Львов» — 11;

12. «Ворскла» — 8.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Виктор Цыганков, Артем Беседин (оба — «Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Владлен Юрченко («Заря»), Беньямин Вербич («Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на «Олимпийском» разгромило «Мариуполь».

Фото ФК «Динамо».

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