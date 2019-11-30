- 09:41 Невероятная: Даша Астафьева восхитила соблазнительными формами
- 09:36 Трагедия на Львовщине: 11-летнюю девочку нашли мертвой в ванной
- 09:17 Бил профессионал: резонансные детали гибели подростка Дениса Чаленко в Прилуках
- 09:15 Похудела и задумалась над материнством: Виктория Булитко рассказала о жизни после "Танців з зірками"
- 09:11 Где смотреть онлайн жеребьевку Евро-2020: расписание трансляций церемонии в Бухаресте
- 09:10 В Apple попытались оправдаться за признание Крыма российским
- 08:56 Похож на Дракулу: кот-«вампир» с огромными клыками стал звездой Instagram
- 08:48 Где смотреть онлайн «Олимпик» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 16-го тура чемпионата Украины
- 08:30 Деньги валялись на дороге: в Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»
- 08:17 Шесть лет назад с жестокого разгона студентов на Майдане началась Революция достоинства: как это было
- 08:07 Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция церемонии в Бухаресте
- 07:59 Нет Кривоноса, зато есть Сивохо: сеть кипит из-за кадрового решения Зеленского
Где смотреть онлайн «Олимпик» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 16-го тура чемпионата Украины
В субботу, 30 ноября, и в воскресенье, 1 декабря, будут сыграны поединки 16-го тура чемпионата Украины по футболу. При этом три клуба вернутся на внутреннюю арену после выступлений в еврокубках.
«Динамо», которое на последних секундах в меньшинстве не удержало ничью в сумасшедшем поединке на поле шведского «Мальме», сыграет в гостях с донецким «Олимпиком». При этом встреча состоится на родной арене «бело-синих» — стадионе «Димамо» имени Валерия Лобановского. Дополнительной интриги противостоянию придает тот факт, что дончане под началом… экс-наставника «Динамо» Висенте Гомеса в последних пяти матчах набрали 13 очков.
«Шахтер» после сенсационной ничьей в поединке Лиги чемпионов на стадионе «Манчестер Сити», сыграет на стадионе «Мариуполя». Все, что нужно знать об истории «битв» соперников: 48 матчей, 45 побед «Шахтера» и три ничьи, последняя из которых датирована 2013 годом.
«Александрия» после еврокубкового поражения от «Вольфсбурга» отправится в Чернигов на принципиальный матч против «Десны». Достаточно отметить, что перед очным противостоянием у подопечных Александра Рябоконя и Владимира Шарана, претендующих на медали и места в еврокубках, по 27 очков.
Чемпионат Украины. 16-й тур
30 ноября (суббота)
«Львов» — «Днепр 1» 14:00 «Футбол 2»
«Заря» — «Карпаты» 14:00 УНИАН
«Ворскла» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»
1 декабря (воскресенье)
«Десна» — «Александрия» 14:00 УНИАН
«Мариуполь» — «Шахтер» 14:00 «Футбол 1»
«Олимпик» — «Динамо» 19:30 «Футбол 1»
Положение команд:
1. «Шахтер» — 43 очка;
2. «Динамо» — 30;
3. «Заря» — 28;
4. «Десна» — 27;
5. «Александрия» — 27;
6. «Олимпик» — 17;
7. «Мариуполь» — 17;
8. «Колос» — 17;
9. «Днепр-1» — 15;
10. «Карпаты» — 11;
11. «Львов» — 11;
12. «Ворскла» — 8.
Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Виктор Цыганков, Артем Беседин (оба — «Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Владлен Юрченко («Заря»), Беньямин Вербич («Динамо»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на «Олимпийском» разгромило «Мариуполь».
Фото ФК «Динамо».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...