Спорт

Не хотелось начинать с голландцами, — Андрей Шевченко об итогах жеребьевки Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко (кстати, самый молодой среди наставников команд-финалистов Евро-2020) прокомментировал итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы по футболу, которая состоялась 30 ноября в столице Румынии.

Как известно, соперниками «желто-синих» в группе С стали команды Нидерландов, Австрии и один из победителей плей-офф Лиги наций (определится 31 марта).

«Настроение отличное. Простых сборных на таком турнире не бывает. Нас ждет сложный первый матч, ведь Нидерланды — очень хорошая команда с сильными игроками и отличным тренером. Тем более играем на выезде. Австрия — тоже непростой соперник. Позже узнаем и третью команду.

У Украины есть хорошие шансы выйти из группы. Все будет зависеть от состояния, в котором футболисты подойдут к чемпионату Европы. Главное, чтобы не было травм. Какие команды попались, к таким и будем готовиться.

Не хотелось начинать с Нидерландами, поскольку это одна из сильнейших сборных. Но раз такая жеребьевка, так и будем играть", — заявил Андрей Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Как стало известно, в марте 2020 года сборная Украины проведет два гостевых товарищеских матча: 27 марта — с Францией, а 30-го — с Польшей. Предварительная договоренность о спаррингах была достигнута во время встречи Андрея Шевченко с наставниками соперников Дидье Дешамом и Ежи Бженчеком после жеребьевки в Бухаресте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей сборной Украины в группе Евро-2020.

Фото dynamo.kiev.ua

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